स्कूल में छात्रों को परोसे गए मिड डे मील में कीड़े मिले, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी

संक्षेप:

अधिकारी ने कहा, ‘हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और हमें दो दिन के भीतर प्रिंसिपल से रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस तरह की घटना आगे से ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे।’

Dec 15, 2025 09:57 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों को परोसे गए चावल में कीड़े पाए गए। अब इस घटना को लेकर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 9 दिसंबर को कोप्पल तालुक के बिसारल्ली गांव के एक स्कूल में हुई थी। हालांकि, अधिकारियों के समय पर हस्तक्षेप के कारण किसी भी छात्र को संक्रमण की शिकायत नहीं हुई और न ही किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी।

शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि मामला सामने आते ही प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे घटना के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई। अधिकारी ने कहा, ‘हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और हमें दो दिन के भीतर प्रिंसिपल से रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस तरह की घटना आगे से ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे।’

जांच के लिए इकट्ठा किए जाएंगे सैंपल

सीनियर अफसर ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक खाद्य स्वास्थ्य अधिकारी को उचित निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत, जिले भर के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों के सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए एकत्र करने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा, ‘हम विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, उन्हें अनाज का नियमित निरीक्षण करने और उच्च गुणवत्ता वाले अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दे रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।’

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
