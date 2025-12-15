स्कूल में छात्रों को परोसे गए मिड डे मील में कीड़े मिले, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी
अधिकारी ने कहा, ‘हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और हमें दो दिन के भीतर प्रिंसिपल से रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस तरह की घटना आगे से ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे।’
मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों को परोसे गए चावल में कीड़े पाए गए। अब इस घटना को लेकर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि यह घटना 9 दिसंबर को कोप्पल तालुक के बिसारल्ली गांव के एक स्कूल में हुई थी। हालांकि, अधिकारियों के समय पर हस्तक्षेप के कारण किसी भी छात्र को संक्रमण की शिकायत नहीं हुई और न ही किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी।
शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि मामला सामने आते ही प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनसे घटना के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई। अधिकारी ने कहा, ‘हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और हमें दो दिन के भीतर प्रिंसिपल से रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस तरह की घटना आगे से ना हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे।’
जांच के लिए इकट्ठा किए जाएंगे सैंपल
सीनियर अफसर ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक खाद्य स्वास्थ्य अधिकारी को उचित निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत, जिले भर के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों के सैंपल गुणवत्ता जांच के लिए एकत्र करने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा, ‘हम विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, उन्हें अनाज का नियमित निरीक्षण करने और उच्च गुणवत्ता वाले अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दे रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।’