सरकार को धमकी नहीं दी जा सकती, ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता; डीके शिवकुमार क्यों भड़के

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस समय विकास और सड़कों की स्थिति को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। राजनीतिक दलों के अलावा उद्योग जगत भी सड़कों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहा है। अब इस मामले में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने खुलकर बात की और सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बेंगलुरु तेजी से विकास कर रहा है और कर्नाटक सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं के कारण कोई भी कंपनी आईटी राजधानी को छोड़कर न जाए।

दरअसल, कांग्रेस सरकार को सड़कों की खराब हालत के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के सीईओ ने घोषणा की कि उन्होंने ट्रैफिक जाम के कारण अपना कार्यालय शहर की आउटर रिंग रोड से बाहर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और इसे राजनीतिक रंग दे दिया।

बेंगलुरु हो गया है बहुत बड़ा एनडीटीवी से बातचीत में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए और अधिक काम करने की जरूरत है। मांगों को पूरा करने के लिए हमने पांच निगम बनाए हैं। बड़ी परियोजनाओं के लिए हमने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी लाने का फैसला किया है। शिवकुमार ने बताया कि शहर के कई इलाके, जहां 'आईटी क्राउड' यानी तकनीकी विशेषज्ञ रहते हैं, अभी भी पंचायतों के अधीन हैं और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के तहत नहीं आते, जिससे नागरिक प्रतिक्रिया जटिल हो रही है। हम उन्हें ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधीन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी चुनौतियां हैं, और हमने इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग निगम बनाया है।

सड़क मरम्मत का चल रहा काम उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को आश्वासन दिया था कि बेंगलुरु की सड़कों पर उचित ध्यान दिया जा रहा है और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। उन्होंने एक्स पर कहा कि धन आवंटित किया जा चुका है, ठेकेदारों ने काम शुरू कर दिया है और उन्हें सख्त समय सीमा दी गई है। हम अपने लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गौरतलब है कि यह कदम भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख लोगों द्वारा बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों और ट्रैफिक समस्याओं पर चिंता जताने के बाद उठाया गया है। इनमें लॉजिस्टिक्स फर्म ब्लैकबक के सीईओ और सह-संस्थापक राजेश याबाजी भी शामिल थे, जिन्होंने घोषणा की कि उन्होंने शहर से बाहर निकलने का फैसला किया है, जो नौ साल से उनकी कंपनी का पता रहा है।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब यहां रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने यहां से जाने का फैसला किया है। इस बड़े फैसले के कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरे सहकर्मियों के लिए औसत यात्रा समय बढ़कर डेढ़ घंटे से अधिक (एक तरफ) हो गया है। सड़कें गड्ढों और धूल से भरी हैं, और उन्हें ठीक करने की कोई इच्छा नहीं दिखती। अगले पांच सालों में इसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सीईओ ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी चिंताओं का समर्थन किया।

जाने के लिए सभी स्वतंत्र हैं इस बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि स्थान बदलने का फैसला व्यावसायिक कारणों से भी हो सकता है। अगर कोई बेंगलुरु की सुविधाओं और प्रतिभा से संतुष्ट नहीं है, तो वह जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि सरकार को धमकी नहीं दी जा सकती। सरकार को ब्लैकमेल करने से काम नहीं चलेगा। हमें राज्य की जनता की सेवा करनी है। यह रिकॉर्ड में रख लें, कोई भी बेंगलुरु नहीं छोड़ेगा।

शिवकुमार ने कहा कि कोई भी कंपनी यहां आने से रोकी नहीं जा सकती। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि बेंगलुरु और हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले बुनियादी ढांचे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बेंगलुरु आने से पहले उन्होंने यहां की सुविधाओं को देखा और फिर कोई निर्णय लिया।

बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने सवाल किया कि पार्टी के सांसद केंद्र से धन क्यों नहीं मांग रहे और राज्य के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे। उन्होंने कहा कि वे धन क्यों नहीं ला रहे? मैंने 125 करोड़ रुपये आवंटित करके बहुत बड़ा जोखिम उठाया है।

बेंगलुरु में तेजी से हो रहा विकास उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु के इतिहास में पहली बार 112 किलोमीटर फ्लाईओवर और 44 किलोमीटर से अधिक एलिवेटेड डबल-डेकर सड़कें डिजाइन की गई हैं, और काम जारी है। बेंगलुरु तेजी से विकसित हो रहा है और हर दिन सैकड़ों कंपनियां यहां आ रही हैं।