असम और गुजरात पर मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे ने क्या बोला कि फंस गए, हिमंत करेंगे केस

संक्षेप: कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने हाल ही में असम और गुजरात को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भड़क उठे हैं।

Mon, 27 Oct 2025 04:56 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात और असम पर की गई उनकी इस टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इतने भड़क उठे हैं कि उन्होंने प्रियांक खरगे के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात तक कह दी है। दरअसल पूरा विवाद प्रियांक खरगे के हालिया बयान को लेकर उपजा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर असम और गुजरात के युवाओं के टैलेंट पर सवाल उठाए हैं।

इससे पहले रविवार को प्रियांक खरगे ने देश भर में सेमीकंडक्टर उद्योगों द्वारा निवेश के लिए असम और गुजरात को चुनने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सेमीकंडक्टर उद्योग अगर बेंगलुरु में निवेश करना चाहते हैं तो वे असम और गुजरात क्यों जा रहे हैं। खरगे ने कहा था, “सेमीकंडक्टर उद्योग असम और गुजरात क्यों जा रहे हैं जबकि वे असल में बेंगलुरु जाना चाहते हैं? कर्नाटक के लिए होने वाले सभी निवेशों को केंद्र सरकार गुजरात जाने के लिए मजबूर कर रही है। गुजरात में क्या है? क्या वहां टैलेंट है? असम में क्या है? क्या वहां टैलेंट है?”

उनकी इस टिप्पणी को लेकर जल्द ही बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर बवाल के बाद सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रियांक खरगे के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया है। हिमंत सरमा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “प्रियांक खड़गे एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। उन्होंने असम के युवाओं का अपमान किया है और कांग्रेस ने अभी तक उनकी निंदा नहीं की है। हम उनके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा है कि असम के युवाओं में टैलेंट नहीं हैं। यह असम के युवाओं का अपमान है।” CM हिमंत ने आगे कहा, "हम इस पर विचार कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया जा सकता है या नहीं। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि प्रियांक खरगे एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं।"

