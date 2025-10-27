असम और गुजरात पर मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे ने क्या बोला कि फंस गए, हिमंत करेंगे केस

संक्षेप: कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने हाल ही में असम और गुजरात को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भड़क उठे हैं।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गुजरात और असम पर की गई उनकी इस टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा इतने भड़क उठे हैं कि उन्होंने प्रियांक खरगे के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात तक कह दी है। दरअसल पूरा विवाद प्रियांक खरगे के हालिया बयान को लेकर उपजा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर असम और गुजरात के युवाओं के टैलेंट पर सवाल उठाए हैं।

इससे पहले रविवार को प्रियांक खरगे ने देश भर में सेमीकंडक्टर उद्योगों द्वारा निवेश के लिए असम और गुजरात को चुनने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि सेमीकंडक्टर उद्योग अगर बेंगलुरु में निवेश करना चाहते हैं तो वे असम और गुजरात क्यों जा रहे हैं। खरगे ने कहा था, “सेमीकंडक्टर उद्योग असम और गुजरात क्यों जा रहे हैं जबकि वे असल में बेंगलुरु जाना चाहते हैं? कर्नाटक के लिए होने वाले सभी निवेशों को केंद्र सरकार गुजरात जाने के लिए मजबूर कर रही है। गुजरात में क्या है? क्या वहां टैलेंट है? असम में क्या है? क्या वहां टैलेंट है?”