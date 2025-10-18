Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsKarnataka PDO Officer Raichur district has been suspended for attending RSS event
RSS के कार्यक्रम में भाग लेने पर कार्रवाई, पंचायत विकास अधिकारी हुए निलंबित

संक्षेप: ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियंक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बाते दिनों पत्र लिखा था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग गई।

Sat, 18 Oct 2025 08:52 AMNiteesh Kumar भाषा
कर्नाटक के रायचूर जिले में पंचायत विकास अधिकारी (PDO) को आरएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सिरावर तालुक पंचायत में तैनात अफसर ने RSS के एक कार्यक्रम में भाग लिया था। वह संगठन की यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया।

राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियंक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बाते दिनों पत्र लिखा था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग गई। अफसर के खिलाफ ताजा ऐक्शन इस चिट्ठी के तुरंत बाद लिया गया है।

सरकार के फैसले में क्या कहा गया

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर निजी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला किया। यह निर्णय विशेष रूप से आरएसएस को सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में अपनी शाखा आयोजित करने से रोकने के लिए लिया गया था।

सीएम सिद्धारमैया का क्या है बयान

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल की ओर से सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियम बनाने का फैसला सिर्फ RSS के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सरकार की अनुमति के बिना किसी भी संगठन को गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं है। यह नियम दरअसल भाजपा की ओर से लाया गया था जब मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर थे।’ साल 2013 में शेट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने सर्कुलर जारी किया था, जिसमें स्कूल परिसरों और उससे जुड़े खेल के मैदानों का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए करने का आदेश दिया गया।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
