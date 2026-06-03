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Karnataka CM oath ceremony LIVE: कर्नाटक के नए बॉस बने डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री पद की ली शपथ; राहुल-खरगे भी मौजूद

कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री का ताज मिलने वाला है। वह अपने 13 मंत्रियों के साथ पद और गरिमा की शपथ लेने वाले हैं। उनकी कैबिनेट में पूर्व सीएम सिद्दारमैया के बेटे यतींद्र को भी जगह मिली है।

Karnataka CM oath ceremony LIVE: कर्नाटक के नए बॉस बने डीके शिवकुमार, मुख्यमंत्री पद की ली शपथ; राहुल-खरगे भी मौजूद

कर्नाटक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डीके शिवकुमार

Upendra Thapak| लाइव हिन्दुस्तान |
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Karnataka CM oath ceremony LIVE: कर्नाटक में आखिरकार कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज रखा जाने वाला है। लगभग 3 साल तक पार्टी के भीतर चले कलह के बाद सिद्दारमैया की विदाई हुई और डीके शिवकुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री तय किया गया है। बुधवार को शिवकुमार अपने 13 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इस दौरान मेहमानों की एक लंबी लिस्ट सामने आई है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता येदियुरप्पा, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा शामिल हैं।

पिछले ढाई साल से इस दिन का इंतजार कर रहे शिवकुमार के समर्थकों के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने अपने दोनों नेताओं को एकजुट रखने के लिए काफी प्रयास किए हैं। सिद्दारमैया के बेटे यतीन्द्र को शिवकुमार की कैबिनेट में जगह दी गई है। वहीं जी परमेश्वरा को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है।

Karnataka CM oath ceremony LIVE: शिवकुमार के शपथ ग्रहण में साथ नजर आए सिद्दारमैया, गले लगकर किया स्वागत

Karnataka CM oath ceremony LIVE: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार लोकभवन पहुंच चुके हैं। यहां उनके साथ तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने मंच पर गले लगकर डीके का स्वागत किया। इसके बाद शिवकुमार ने फूलों के गुलदस्ते से उनका अभिवादन किया।

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Karnataka CM oath ceremony LIVE: शपथ ग्रहण से पहले शिवकुमार को सोनिया गांधी ने दी शुभकामनाएं

Karnataka CM oath ceremony LIVE: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे डीके शिवकुमार को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से शुभकामना संदेश मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को सोनिया गांधी ने शिवकुमार को फोन करके कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे कर्नाटक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे। "सभी को साथ लेकर चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर्नाटक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे। नई जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। भविष्य में आपको सफलता मिले।"

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Karnataka CM oath ceremony LIVE: शपथ ग्रहण के पहले संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे शिवकुमार

Karnataka CM oath ceremony LIVE: कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे डी के शिवकुमार ने इससे पहले संतों के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया।

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Karnataka CM oath ceremony LIVE: शपथ से पहले मां से मिलने पहुंचे शिवकुमार

Karnataka CM oath ceremony LIVE: तीन साल की इंतजार के बाद डीके शिवकुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी मां के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया।

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Karnataka CM oath ceremony LIVE: थोड़ी देर में शपथ लेंगे डीके शिवकुमार

Karnataka CM oath ceremony LIVE: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार कुछ देर के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। बेंगलुरू स्थित लोकभवन में करीब 4 बजे शिवकुमार के साथ में 13 मंत्री भी पद और गरिमा की शपथ लेंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र भी शामिल हैं।

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