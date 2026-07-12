मां-बेटा पाकिस्तानी, पिता और तीन बच्चे हिंदुस्तानी; कर्नाटक में सामने आया अनोखा मामला

कर्नाटक में एक पाकिस्तानी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। महिला की शादी भारतीय से हुई थी, जिससे उसके तीन हिंदुस्तानी बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस ने मां-बेटे का राशन कार्ड और वोटर आईडी रद्द कर दिया है।

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले से नागरिकता को लेकर एक उलझा हुआ मामला सामने आया है। यहां पर एक दंपत्ति के चार बच्चे हैं। इनमें से एक बच्चा पाकिस्तानी है, जबकि तीन हिंदुस्तानी हैं। इतना ही नहीं महिला शुरुआत से ही एक पाकिस्तानी नागरिक है, जो अवैध रूप से भारत में रह रही है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी मूल की महिला और उसके पाक नागरिक बच्चे ने अवैध रूप से राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र हासिल कर लिया था। मामले के सामने आते ही दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीटीआई कि रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी महिला अवैध रूप से भारत में रह रही है। इतना ही नहीं उसका एक बेटा भी पाकिस्तानी नागरिक है। वह भी अवैध रूप से यहां रह रहा है। दोनों ने राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे कागज भी बनवा लिए हैं।

पुलिस ने मां-बेटे को किया गिरफ्तार चिक्कबल्लापुर के पुलिस अधिकारी कुशल चौकसे ने बताया, "जानकारी मिलने के बाद हमने ऐक्शन लिया और पाकिस्तानी नागरिक फराह नाज और उनके बेटे मोहम्मद फरदीन को गिरफ्तार कर लिया है और उनके राशन कार्ड और वोटर आईडी को भी जब्त कर लिया है। दोनों के खिलाफ बीएनएस, विदेशी अधिनियम से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।"

संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी मुलाकात पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला संयुक्त अरब अमीरात से शुरू हुआ था। बागेपल्ली निवासी मोहम्मद अयूब खान वहां पर नौकरी करता था। उसी समय उसकी मुलाकात पाकिस्तान मूल की फराह नाज से हुई। दोनों ने शादी कर ली। उनको जब पहला बेटा होने वाला था, तो फराह नाज पाकिस्तान चली गई। वहां पर इसकी पैदाइश होने की वजह से वह पाकिस्तानी नागरिक हो गया। इसके बाद फराह सऊदी अरब से होते हुए भारत आकर रहने लगी। दंपत्ति को इसके बाद तीन बच्चे और हुए। वह भारत में ही पैदा हुए थे। इसलिए वह भारतीय नागरिक हुए।