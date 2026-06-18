कर्नाटक MLC चुनाव में भाजपा के साथ खेल, किसने लगा दी पार्टी के वोटों में सेंध; माहौल गरमाया
भाजपा ने जिन दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहां जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसे उम्मीद से चार वोट कम मिले हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक उम्मीदवार रघु आर को 30 मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उन्हें सिर्फ 29 वोट मिले क्योंकि एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया। इसकी वजह क्रॉस वोटिंग को बताया गया है।
कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने गुरुवार को कहाकि जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया है, उनकी पहचान की जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ फैसला लिया जाएगा। हालांकि भाजपा ने जिन दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहां जीत हासिल कर ली है। लेकिन उसे उम्मीद से चार वोट कम मिले हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक उम्मीदवार रघु आर को 30 मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उन्हें सिर्फ 29 वोट मिले क्योंकि एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया। वहीं, पार्टी के दूसरे उम्मीदवार, लिंगाराज पाटिल को 30 में से 27 वोट ही मिले। इसका कारण क्रॉस वोटिंग को बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी कांग्रेस के पांच उम्मीदवारों ने उम्मीद से बढ़कर 11 अतिरिक्त वोट हासिल किए।
क्या बोले नेता प्रतिपक्ष
कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहाकि विधानपरिषद चुनाव में, हमारे उम्मीदवार लिंगाराज पाटिल और रघु आर जीते। हमने उन्हें बधाई दी। हमें जानकारी मिली है कि हमारे पक्ष से क्रॉस वोटिंग के तीन मामले हुए हैं। अशोक ने आगे कहाकि जिन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की है, उनकी पहचान जल्द कर ली जाएगी। इसके बाद आने वाले दिनों में पार्टी उन पर फैसला करेगी। रिपोर्टरों से बात करते हुए उन्होंने कहाकि रघु को 30 वोट आवंटित किए गए, जिसमें से एक वोट अमान्य है। जबकि पाटिल को 30 वोट आवंटित किए गए, जिनमें से तीन उनकी गिनती में गायब थे। हमने चार अतिरिक्त वोट जेडी(एस) को ट्रांसफर कर दिया। तब भी तीन क्रॉस वोटिंग साफ दिखाई दे रही है।
वोट ट्रांसफर पर सवाल
जब अशोक से पूछा गया कि भाजपा से जेडी(एस) को ट्रांसफर हुए चार वोट उनके पास गए या उनमें भी क्रॉस-वोटिंग हुई है तो उन्होंने कहाकि मैं अभी इसका विश्लेषण नहीं कर सकता। हमने चार वोट जेडी(एस) को दिए थे। हमने जेडी(एस) को दूसरी प्राथमिकता के वोट भी दिए थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये चार वोट जेडी(एस) तक पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने कहाकि हम चर्चा कर रहे हैं कि कहां गलती हुई। यह पता चल जाएगा कि किसने क्रॉस-वोट किया और पार्टी से धोखा किया। भाजपा के राज्य अध्यक्ष विजयेंद्र ने कहा कि पाटिल को आवंटित किए गए 30 वोटों में से तीन में क्रॉस-वोटिंग हुई है, जबकि रघु को आवंटित किए गए तीस वोटों में से एक वोट अमान्य है। किसने किया और क्यों? जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी, पार्टी निर्णय लेगी।
किसे मिली जीत
गौरतलब है कि कर्नाटक में डी के शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली चुनावी लड़ाई में, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को विधान परिषद की सात सीटों में से पांच पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी भाजपा ने दो सीट जीतीं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में कांग्रेस के थिप्पन्नप्पा कामकनूर, पी. वी. मोहन, बी. के. हरिप्रसाद (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष), शिवन्ना बी एस और विनय कार्तिक प्रकाश तथा भाजपा के लिंगाराज पाटिल और रघु आर और जद (एस) के गोविंदराजू शामिल हैं। कांग्रेस के पांचों उम्मीदवारों और भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की जबकि जद(एस) के गोविंदराजू को हार का सामना करना पड़ा।
यह चुनाव कराने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि विधान परिषद के सात सदस्यों का कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने वाला है। इनमें कांग्रेस के नसीर अहमद, टिप्पन्नाप्पा और बी. के. हरिप्रसाद, भाजपा के एन. नागराजू (एमटीबी), प्रताप एस. नायक के. और सुनील वल्लयापुर तथा जद (एस) के गोविंदराजू शामिल हैं।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।