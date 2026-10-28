MLC चुनाव में जीत से गदगद भाजपा, डीके शिवकुमार पर तंज कसते हुए बोली- It's Done, Bro!

कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चारों सीटों पर हार के बाद भाजपा और उसकी सहयोगी जेडीएस ने जीत का जश्न मनाया। भाजपा ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि हो गया भाई!

कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल (MLC) के टीचर्स और ग्रेजुएट्स सीटों के चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चारों सीटों पर हार के बाद विपक्षी गठबंधन बीजेपी और जेडीएस ने जीत का जश्न मनाया। भाजपा ने इस जीत का इस्तेमाल मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर तंज कसने के लिए किया। पार्टी की कर्नाटक इकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- डीके, हो गया भाई! एनडीए ने एमएलसी चुनावों में 4/4 टीचर्स और ग्रेजुएट्स सीटों पर जीत हासिल की है।

इस पोस्ट के साथ बीजेपी ने सीएम की एक पुरानी तस्वीर भी लगाई है। फोटो में उनके सिर पर गेंदे के फूल लगे हुए हैं। यह तस्वीर फरवरी 2023 की है। उस समय डीके शिवकुमार विपक्ष में थे और उन्होंने तब के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पेश किए गए राज्य बजट के खिलाफ विधानसभा के अंदर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा ने अब इसी फोटो का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस नेताओं पर 'लीपापोती' का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने के बाद भी उनकी हालत ऐसी ही है।

क्या रहा चारों सीटों का नतीजा? चुनाव में जेडीएस ने बेंगलुरु टीचर्स चुनाव क्षेत्र कांग्रेस से छीन लिया। बीजेपी ने नॉर्थ-ईस्ट टीचर्स, साउथ-ईस्ट ग्रेजुएट्स और वेस्ट ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र अपने पास बनाए रखे। बेंगलुरु टीचर्स सीट पर भाजपा के समर्थन से जेडीएस के उम्मीदवार एपी रंगनाथ ने कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी पुट्टन्ना को 908 वोटों के अंतर से हराया। पुट्टन्ना दोबारा चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस को इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत रखने की उम्मीद थी।

नॉर्थ-ईस्ट टीचर्स चुनाव क्षेत्र में बीजेपी के मौजूदा एमएलसी शशिल जी नमोशी ने कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मट्टूर को हराया। नमोशी ने इस सीट पर अपनी पांचवीं जीत दर्ज की। इस चुनाव क्षेत्र में कलबुर्गी भी शामिल है, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह क्षेत्र भी है। बीजेपी की इस जीत को खरगे के क्षेत्र में पार्टी की पकड़ कमजोर होने का संकेत माना जा रहा है।

वहीं, साउथ-ईस्ट ग्रेजुएट्स और वेस्ट ग्रेजुएट्स सीटों पर भी बीजेपी ने अपनी स्थिति बरकरार रखी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह कम से कम एक सीट बचाएगी और बाकी सीटों पर कड़ी टक्कर देगी, लेकिन नतीजे उसके पक्ष में नहीं रहे।

बैलेट पेपर के जरिए चुनाव बता दें कि सभी चार सीटों पर 23 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में मतदान बैलेट पेपर के जरिए किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक मतगणना के बाद नतीजे साफ हो गए और विपक्षी गठबंधन ने सभी सीटें अपने कब्जे में ले लीं। नतीजों के बाद जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस बार EVM को दोष न दें, क्योंकि सरकारी मशीनरी कांग्रेस के हाथ में है और चुनाव बैलेट पेपर से हुआ है। उन्होंने पूछा कि अब क्या पार्टी अपनी हार के लिए 'पेपर चोरी' का आरोप लगाएगी।