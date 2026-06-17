कर्नाटक में अब क्या होने जा रहा? रिसॉर्ट में शिफ्ट हुए कांग्रेस और JDS के विधायक
कर्नाटक MLC चुनाव से पहले राज्य में 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' की वापसी हो गई है। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस और JDS ने अपने विधायकों को रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है। जानें क्या है पूरा सियासी समीकरण।
कर्नाटक विधान परिषद (MLC) की 7 सीटों पर गुरुवार को होने वाले चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' की वापसी हो गई है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग और विधायकों की गैरमौजूदगी के डर से कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (JDS) ने अपने-अपने विधायकों को बेंगलुरु के आसपास अलग-अलग रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है।
विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 और बीजेपी ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं, जेडीएस ने पर्याप्त संख्याबल नहीं होने के बावजूद ऐन मौके पर अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है।
विधायकों को दी गई वोटिंग की खास ट्रेनिंग
मंगलवार शाम को कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक हुई। इसके बाद पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बेंगलुरु दक्षिण जिले के एक रिसॉर्ट में रुकने का निर्देश दिया। वोटिंग के दिन (गुरुवार) इन सभी विधायकों को रिसॉर्ट से सीधे विधानसभा (विधान सौधा) ले जाया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जेडीएस द्वारा कांग्रेस विधायकों से संपर्क साधे जाने की आशंका जताई। इस दौरान विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग भी दी गई, क्योंकि इस चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर वोट डाले जाते हैं।
कुमारस्वामी ने आरोपों को किया खारिज
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय इस्पात व भारी उद्योग मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस विधायकों को लालच देने के दावों को सिरे से खारिज किया है। बुधवार को उन्होंने कहा, "हमने अपना उम्मीदवार सिर्फ इसलिए उतारा है ताकि हमारी पार्टी के वोट एकजुट रहें। हम किसी भी गलत तरीके से यह सीट जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।"
जेडीएस ने अपने विधायकों को देवनहल्ली के एक रिसॉर्ट में शिफ्ट किया है। कुमारस्वामी ने अपने सहयोगी दल बीजेपी से अतिरिक्त वोट ट्रांसफर करने की भी अपील की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "हमारी पार्टी छोटी है। हम क्या कर सकते हैं? उनके (कांग्रेस) पास जनबल, बाहुबल और धनबल है, क्या हम उनसे लड़ सकते हैं?"
चुनाव में किसका पलड़ा है भारी?
चुनाव के पहले राउंड में जीत के लिए किसी भी उम्मीदवार को 28 प्रथम-वरीयता वोटों की जरूरत होगी। इस आंकड़े के हिसाब से 4 कांग्रेस उम्मीदवारों (बीके हरिप्रसाद, तिप्पन्नाप्पा कामकनूर, पीवी मोहन और शिवन्ना मालवल्ली) की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं, बीजेपी के भी 2 उम्मीदवारों (लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य) का आसानी से जीतना तय है।
सातवीं सीट पर फंसा है पेंच
सबसे कड़ा मुकाबला सातवीं सीट के लिए है। कांग्रेस को अपने पांचवें उम्मीदवार की जीत के लिए 2 वोटों की कमी पड़ रही है। हालांकि, पार्टी को पूरा भरोसा है कि दूसरी-वरीयता के वोटों के जरिए उनके उम्मीदवार 'कार्तिक' आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे।
दूसरी तरफ, जेडीएस उम्मीदवार के पास बीजेपी और उसके बागी नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नल के संभावित समर्थन के बावजूद जरूरी आंकड़े नहीं हैं। इसके अलावा, जेडीएस के प्रमुख विधायक जीटी देवेगौड़ा की हाल ही में पार्टी से नाराजगी के कारण जेडीएस की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। इस बीच, चुनाव की रणनीति को लेकर बुधवार शाम को बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें