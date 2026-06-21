भगवान के सामने सच बोलो, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग का पता लगाने को विधायकों से शपथ दिलवाएगी BJP!
कर्नाटक भाजपा प्रमुख विजयेंद्र ने कहा कि विधान परिषद चुनावों में भाजपा विधायकों द्वारा किए गए कम से कम चार क्रॉस-वोट को लेकर मीडिया, प्रेस और सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे विधायकों के व्यवहार पर नाराजगी जताई है।
कर्नाटक में पिछले हफ़्ते विधान पार्षद (एमएलसी) चुनावों के दौरान पार्टी के कुछ विधायकों की क्रॉस-वोटिंग को धोखा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तथ्यों का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए जल्द ही धर्मस्थल में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा विधायकों से वहां भगवान मंजुनाथ (शिव) के सामने 'प्रमाण' (शपथ/संकल्प) लेने और सच बोलने के लिए कहा जाएगा।
दक्षिण कन्नड़ जिले में नेत्रावती नदी के किनारे स्थित धर्मस्थल का इतिहास 800 साल पुराना है। मान्यता है कि जो कोई भी भगवान मंजुनाथ के सामने झूठ बोलता है, उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। विजयेंद्र ने कहा, “हालिया विधान परिषद चुनावों में भाजपा विधायकों द्वारा किए गए कम से कम चार क्रॉस-वोट को लेकर मीडिया, प्रेस और सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे विधायकों के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। इस घटनाक्रम ने एक तरह से भाजपा के 63 विधायकों को शक के घेरे में ला दिया है।”
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य पार्टी अध्यक्ष के तौर पर इस घटनाक्रम से उन्हें निराशा हुई है। उन्होंने कहा, "शायद आपको यकीन न हो-मैं आज सुबह 3 बजे उठा क्योंकि मैं इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहता था। मैंने कल सुबह सात बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (नितिन नवीन) को फोन किया और उन्होंने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मैंने उनसे कहा कि मैं दिल्ली आकर जानकारी दूंगा। आर. अशोक (विधानसभा में विपक्ष के नेता) और मैं वहां जाएंगे।"
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि 'क्रॉस-वोटिंग' की घटना की जांच के लिए पार्टी नेताओं सी.टी. रवि, महेश तेंगिनाकाई और एन. महेश की एक तथ्यान्वेषी समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक जल्द ही, शायद अगले हफ़्ते, पवित्र शहर धर्मस्थल में होगी और वहां सच सामने आना चाहिए। गुरुवार को हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस ने सात में से पांच सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी भाजपा को दो सीटें मिलीं। जद (एस) ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे नाकामी मिली। सूत्रों के मुताबिक, नतीजों से पता चला कि भाजपा और जद (एस) के विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को कुल 151 मत मिले - जो उम्मीद के मुताबिक 140 वोटों से 11 ज्यादा थे।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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