जज साहब ने भरी अदालत में बोला झूठ! सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर किया ऐसा काम

अब 9वें एडिशनल सिटी सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया। इसमें M/s. Jalan Trading Co. Pvt. Ltd. vs. Millenium Telecom Ltd और M/s. Kvalrner Cemintation India Ltd. vs. M/s. Achil Builders Pvt. Ltd का नाम शामिल है। बाद में सामने आया कि ये दोनों फैसले अस्तित्व में ही नहीं हैं।