'अंबेडकर का अनुयायी हूं किसी से नहीं डरता' भाजपा नेता पर क्यों भड़के प्रियंक खरगे?

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे और संघ के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भाजपा सांसद जिगजिनागी द्वारा खरगे पर निशाना साधा गया। इसका जवाब देते हुए खरगे ने कहा कि वह अंबेडकर की विचारधारा के अनुयायी हैं वह किसी से नहीं डरते।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऊपर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को उन्होंने भाजपा सांसद जिगाजिनागी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और किसी से नहीं डरते। इससे पहले भाजपा सांसद ने कर्नाटक के गृहमंत्री द्वारा संघ पर सवाल उठाए जाने से नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी थी कि 'जिन भी लोगों ने संघ को चुनौती दी है, वे बचे नहीं हैं।'

दरअसल, यह पूरा मामला प्रियंक खरगे द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कानूनी स्थिति, संगठनात्मक ढांचे और वित्तीय जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग के साथ शुरू हुआ था। कर्नाटक के गृहमंत्री होने के नाते खरगे ने सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर इसकी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। खरगे का तर्क था कि राष्ट्रीय स्तर पर इतना व्यापक प्रभाव रखने वाले संगठन को अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की तरह पारदर्शिता का पालन करना चाहिए।

प्रियंक की मांग को भाजपा और संघ ने किया खारिज प्रियंक खरगे के इन सवालों को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने खारिज कर दिया था। इस सप्ताह की शुरुआत में ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि संगठन खुले तौर पर काम करता है। औपचारिक पंजीकरण आमतौर पर केवल उन संगठनों का होता है, जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। संघ ऐसा नहीं करता है।

भाजपा नेता का हमला खरगे के द्वारा उठाए गए इन सवालों ने जल्दी ही राजनीतिक रूप ले लिया। बुधवार को इसी क्रम में भाजपा सासंद जिगाजिनागी ने खरगे पर निशाना साधा। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा, "जिन लोगों ने RSS को चुनौती दी है, वह बचे नहीं है। एक दलित व्यक्ति को संघ की चिंता क्यों होनी चाहिए। संघ का पंजीकरण करवाकर आप क्या हासिल कर लेंगे? लोगों से पूछिए कि संघ क्या है वह आपको बता दें। यह गृह मंत्री का काम नहीं है।"

भाजपा नेता यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रियंक खरगे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा, "उन्हें कर्नाटक में गृह मंत्रालय सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके पिता ने कांग्रेस के साथ काम किया था। उनमें समझदारी की कमी है। ऐसे बयान देने की बजाय उन्हें अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए और नाम कमाना चाहिए।"

प्रियंक खरगे का पलटवार भाजपा नेता के इस हमले के बाद प्रियंक खरगे ने भी पलटवार किया। गुरुवार को एक बयान जारी कर खरगे ने कहा, "क्या यह दलित समुदाय से आने वाले रमेश जिगाजिनागी की निराशा की आवाज है। क्योंकि वे स्वयं भी संघ के गर्भगृह में प्रवेश नहीं पा सकते? क्या भाजपा नेता के यह शब्द दलितों को उस संघ से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए हैं, जो क्रमबद्ध व्यवस्था के मूल सिद्धांतों में विश्वास करता है?"

प्रियंक ने आगे कहा, "क्या इनका मुख्य उद्देश्य मुझे यह बताना है कि एक दलित होने के नाते मुझे उस संगठन के बारे में सवाल पूछने का भी अधिकारी नहीं है, जिसे सामाजिक श्रेष्ठता की भावना रखने वालों की हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है?"