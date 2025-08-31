कोर्ट बीच में नहीं आ सकते... नए ऑनलाइन गेमिंग ऐक्ट को लेकर केंद्र का कर्नाटक HC को जवाब

New Online Gaming Act: केंद्र की ओर से जवाब देने के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद किसी एक व्यक्ति के व्यथित होने पर इसे रोकने की गुंजाइश नहीं है।

नए ऑनलाइन गेमिंग अधिनिमय को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जवाब देने के लिए आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि इस ऐक्ट को लागू करने में अब अदालतें आड़े नहीं आ सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बार किसी कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद उसके ऊपर न्यायिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह एक संवैधानिक काम है।

नए ऑनलाइन गेमिंग ऐक्ट का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि संसद में पारित होने के बाद और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे रोकने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसके बाद जब अदालत ने पूछा कि क्या इस ऐक्ट को लेकर अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी? इसका जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा जल्दी ही हो सकता है।

सॉलिसिटर जनरल की कर्नाटक हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बी एम श्यामा प्रसाद की पीठ के सामने दी गई इन दलीलों का मतलब है कि एक वर्ग के विरोध के बावजूद सरकार जल्दी ही असली पैसे वाले इन ऑनलाइन गेम और उनके प्रचार पर बैन लगा देगी।

गौरतलब है कि मॉनसून सत्र में सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक और अब ऐक्ट के खिलाफ A23 (ऑनलाइन रमी और पोकर प्लेटफार्म) की मूल कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कंपनी की तरफ से पेश हुए वकील आर्यमा सुंदरम ने शनिवार को ही हाई कोर्ट ने अनुरोध किया कि ऐक्ट पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाई जाए और इसे खारिज करने के अनुरोध पर विचार किया जाए। इसके अलावा सुंदरम ने यह भी अनुरोध किया कि केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि जब तक उच्च न्यायालय द्वारा इस अधिनियम को जांच नहीं लिया जाता तब तक इसे अधिसूचित नहीं किया जाए।