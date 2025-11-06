आरएसएस मार्च रोकने के लिए दिया था आदेश? कर्नाटक सरकार को HC से फिर लगा झटका

संक्षेप: राज्य सरकार ने इस अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बेंच ने आज स्पष्ट कहा कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी। जानिए पूरा मामला क्या है?

कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस आदेश (जीओ) पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया, जिसमें सड़कों, पार्कों और खेल मैदानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक लोगों की बिना अनुमति सभा पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति एस.जी. पंडित और न्यायमूर्ति गीथा के.बी. की डिवीजन बेंच ने कहा कि वे एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश (स्टे) में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और राज्य सरकार को सलाह दी कि वह इस संबंध में उसी एकल न्यायाधीश के समक्ष जाकर ‘स्टे’ हटाने की अर्जी दाखिल करे।

बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन दाखिल करें। यदि ऐसा आवेदन किया जाता है तो हमें विश्वास है कि माननीय एकल न्यायाधीश उस पर विचार करेंगे... सभी दलीलों को खुला रखा जाता है। राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने बेंच से अनुरोध किया कि कम से कम एकल न्यायाधीश के आदेश का प्रभाव सिर्फ उन याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा जाए जिन्होंने इस सरकारी आदेश को चुनौती दी थी।

हालांकि, डिवीजन बेंच ने यह आग्रह भी ठुकरा दिया और कहा कि इस तरह के मामलों में बेहतर होगा कि आप यह अनुरोध सीधे एकल न्यायाधीश के समक्ष रखें। एजी शेट्टी ने बार-बार निवेदन किया कि मैं माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध कर रहा हूं- लेकिन बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में एकल न्यायाधीश को दरकिनार करना उचित नहीं है।

मामला क्या है? राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक लोगों की बिना अनुमति सभा को प्रतिबंधित किया गया था। बताया जा रहा है कि यह आदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा प्रस्तावित मार्चों के मद्देनजर जारी किया गया था, जो संगठन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले थे।

इस आदेश को चार याचिकाकर्ताओं ने अदालत में चुनौती दी थी- पुनश्चेतना सेवा समस्ते नामक संगठन,

वी केयर फाउंडेशन नामक संस्था,

राजीव मल्हार पाटिलकुलकर्णी (धारवाड़ निवासी), और

उमा सत्यजीत चव्हाण (बेलगावी की सामाजिक कार्यकर्ता)। इन याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि राज्य सरकार का आदेश उनके शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

एकल न्यायाधीश का फैसला 28 अक्टूबर को न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि हालांकि आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति के अनधिकृत उपयोग को रोकना था, लेकिन यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, का उल्लंघन करता है।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने यह भी टिप्पणी की थी कि मौलिक अधिकारों को किसी सरकारी आदेश के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके लिए उचित विधायी प्रावधान न हो। इसलिए उन्होंने आदेश पर अंतरिम रूप से रोक लगाते हुए कहा था कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती।