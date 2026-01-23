बाइक टैक्सी पर लगी रोक हटी, इस राज्य में हाई कोर्ट का फैसला; ओला-उबर को माननी होंगी शर्तें
कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया कि बाइक मालिक या एग्रीगेटर कंपनियां परमिशन के लिए आवेदन देंगी और सरकार को कानून के अनुसार मंजूरी देनी होगी। इस फैसले से बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू हो सकेंगी।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगे प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। जून 2025 में कोर्ट के एकल पीठ के आदेश के बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई थीं। तब राज्य सरकार ने इसे लागू किया था और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा था कि बाइक टैक्सी अवैध हैं, इसलिए कंपनियों को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। इस फैसले से हजारों ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हुई थी और बेंगलुरु जैसे शहरों में यातायात के विकल्प सीमित हो गए थे।
अब डिवीजन बेंच ने इस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई की और पुराने फैसले को पलट दिया। चीफ जस्टिस विभु बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने कहा कि बाइक टैक्सी पर पूरी पाबंदी सही नहीं है। कोर्ट ने फैसला दिया कि बाइक मालिक या एग्रीगेटर कंपनियां परमिशन के लिए आवेदन देंगी और सरकार को कानून के अनुसार मंजूरी देनी होगी। इस फैसले से बाइक टैक्सी सेवाएं फिर से शुरू हो सकेंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो रोजाना इन सेवाओं पर निर्भर हैं।
अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा
कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार अब शर्तें लगा सकती है, जैसे सुरक्षा मानक, बीमा, ड्राइवर की योग्यता आदि। यह फैसला बाइक टैक्सी को रेगुलेटेड तरीके से चलाने का रास्ता खोलता है, न कि पूरी तरह प्रतिबंधित करने का। इससे शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि, सरकार को अब जल्दी से नियम बनाकर लागू करने होंगे ताकि सेवाएं सुचारु रूप से चल सकें। यह फैसला यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है।