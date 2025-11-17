दलित से शादी नहीं करूंगा; रिलेशन बनाने के बाद मुकरा पुलिसकर्मी; HC ने दिया झटका

संक्षेप: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक पुलिस कर्मी की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस कर्मी पर आरोप है कि उसने अपनी साथी कॉन्सटेबल के साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए और बाद में उसके अनुसूचित जाति से होने का हवाला देकर पत्नी मानने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक में दो पुलिसकर्मियों के बीच में शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला सामने आया है। महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि आरोपित ने साई बाबा की फोटो के सामने गुप्त रूप से उससे शादी की और फिर संबंध बनाए। अब आरोपित ने दलित होने का हवाला देकर उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कराए जाने के बाद कॉन्सटेबल ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दर्ज कराई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. राचौया की पीठ ने कहा कि इस मामले में SC/ST एक्ट में आरोपितों को अग्रिम जमानत न देने का प्रतिबंध लागू होता है। ऐसे में उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने अपना फैसला सुनाने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा, "शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने शिकायतकर्ता को अनुसूचित जाति से होने की वजह से पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में संबंधित अपराध स्पष्ट रूप से एक्ट के तहत आते हैं। इसलिए धारा 18ए के तहत अग्रिम जमानत रोक लागू होती है और आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती।"

क्या है पूरा मामला? रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी साथ में काम करते थे। इसकी वजह से दोनों के बीच में नजदीकी बढ़ गई। शिकायत कर्ता के अनुसार आरोपित ने साई बाबा की फोटो के सामने उससे विवाह किया और उसे आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही इस विवाह की सार्वजनिक रूप से घोषणा करेगा। इसके बाद आरोपित और उसके बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बनें। बाद में जब उसने शादी की बात कि तो उसने शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति से होने की वजह से पत्नी मानने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी कॉन्सटेबल ने उसके साथ मारपीट भी की। इस सब के बाद उसने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया।