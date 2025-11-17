Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKarnataka High Court not marry a Dalit policeman refused to marry after developing a relationship with her
दलित से शादी नहीं करूंगा; रिलेशन बनाने के बाद मुकरा पुलिसकर्मी; HC ने दिया झटका

दलित से शादी नहीं करूंगा; रिलेशन बनाने के बाद मुकरा पुलिसकर्मी; HC ने दिया झटका

संक्षेप: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक पुलिस कर्मी की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। पुलिस कर्मी पर आरोप है कि उसने अपनी साथी कॉन्सटेबल के साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए और बाद में उसके अनुसूचित जाति से होने का हवाला देकर पत्नी मानने से इनकार कर दिया।

Mon, 17 Nov 2025 03:01 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक में दो पुलिसकर्मियों के बीच में शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का मामला सामने आया है। महिला पुलिसकर्मी का आरोप है कि आरोपित ने साई बाबा की फोटो के सामने गुप्त रूप से उससे शादी की और फिर संबंध बनाए। अब आरोपित ने दलित होने का हवाला देकर उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कराए जाने के बाद कॉन्सटेबल ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दर्ज कराई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. राचौया की पीठ ने कहा कि इस मामले में SC/ST एक्ट में आरोपितों को अग्रिम जमानत न देने का प्रतिबंध लागू होता है। ऐसे में उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीठ ने अपना फैसला सुनाने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा, "शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने शिकायतकर्ता को अनुसूचित जाति से होने की वजह से पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में संबंधित अपराध स्पष्ट रूप से एक्ट के तहत आते हैं। इसलिए धारा 18ए के तहत अग्रिम जमानत रोक लागू होती है और आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती।"

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी साथ में काम करते थे। इसकी वजह से दोनों के बीच में नजदीकी बढ़ गई। शिकायत कर्ता के अनुसार आरोपित ने साई बाबा की फोटो के सामने उससे विवाह किया और उसे आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही इस विवाह की सार्वजनिक रूप से घोषणा करेगा। इसके बाद आरोपित और उसके बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बनें। बाद में जब उसने शादी की बात कि तो उसने शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति से होने की वजह से पत्नी मानने से इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता के मुताबिक जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी कॉन्सटेबल ने उसके साथ मारपीट भी की। इस सब के बाद उसने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया।

गौरतलब है कि आरोपी कॉन्सटेबल भगवंतराया बसंतराया बीरादर ने पहले तूमकूरू सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी, जहां उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया ता। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी। आरोपित के वकील ने दलील कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे बीरादर ने खारिज कर दिया था। इसकी वजह से बदले की भावना में उसने यह मामला दर्ज कराया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Karnataka News Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।