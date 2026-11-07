किसी महिला को गलत नजर से देखने का मतलब सेक्स की मांग करना नहीं, हाई कोर्ट ने क्या कहा

यह मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा था। उसने शुरुआत में आरोप लगाया था कि पैसों के विवाद को सुलझाने के लिए जब वह आरोपी के घर गई तो उसने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। इसके बदले पैसे देने का वादा किया।

किसी महिला को गलत नजर से देखना यौन संबंध बनाने की मांग करना नहीं माना जा सकता। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की और यौन उत्पीड़न व आपराधिक धमकी के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कहा कि सिर्फ गलत तरीके से देखने के आरोप को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(ii) के तहत यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह फैसला 2 नवंबर को हफीज खासीम बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुनाया।

यह मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा था। उसने शुरुआत में आरोप लगाया था कि पैसों के विवाद को सुलझाने के लिए जब वह आरोपी के घर गई तो उसने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। इसके बदले पैसे और अन्य फायदे देने का वादा भी किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पैसे वापस नहीं करने पर आरोपी ने उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1)(ii) के तहत यौन संबंध बनाने की मांग, धारा 75(1)(iv) के तहत यौन संकेत वाली टिप्पणी करने, धारा 351(2) के तहत आपराधिक धमकी और धारा 352 के तहत शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के आरोप दर्ज किए थे।

बाद में बयान से पलट गई महिला जांच के दौरान पुलिस को दिए गए बाद के बयान में महिला ने अपने शुरुआती आरोपों में से ज्यादातर को वापस ले लिया। उसने कहा कि आरोपी ने उससे यौन संबंध बनाने की मांग नहीं की थी और न ही पैसे या फायदे देने का कोई वादा किया था। शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के आरोप से भी उसने इनकार किया। महिला के बाद के बयान में केवल इतना आरोप बचा कि आरोपी उसे गलत नजर से देख रहा था। इसके बावजूद पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यौन संबंध बनाने की मांग और आपराधिक धमकी से जुड़ी धाराएं शामिल रखीं। इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग की।