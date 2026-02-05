'जबरदस्ती' सेक्स करने के लिए फिल्माए इंटिमेट सीन, भड़का HC- सच्चा प्रेमी ब्लैकमेल नहीं करता
कर्नाटक HC ने प्रेम प्रसंग के नाम पर महिला को ब्लैकमेल करने और जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी की खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सच्चा प्रेमी कभी भी निजी तस्वीरों का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं करता। पढ़ें पूरी खबर।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान बेहद सख्त और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी सच्चा प्रेमी अपने साथी के अंतरंग दृश्यों की तस्वीरें नहीं लेगा और न ही उन्हें ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करेगा। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति वी. श्रीशानंद ने उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर प्रेम प्रसंग के बहाने एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। इस मामले पर अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।
क्या बोला हाईकोर्ट?
सच्चे प्यार की परिभाषा: कोर्ट ने कहा कि यदि हम मान भी लें कि शुरुआती संबंध आपसी सहमति से थे, तो भी कोई सच्चा प्रेमी अपनी साथी की निजी तस्वीरें खींचकर उसे सार्वजनिक करने की धमकी नहीं देगा। ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती करना किसी भी तरह से प्रेम का हिस्सा नहीं हो सकता।
सहमति का अभाव: जांच में पाया गया कि आरोपी ने महिला को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया और बाद में उसकी अंतरंग तस्वीरें खींच लीं। इन तस्वीरों के आधार पर वह उसे मजबूर करने लगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बाद के शारीरिक संबंध सहमति से नहीं थे।
आरोपी का व्यवहार: कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी फिलहाल फरार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कानून से भाग रहा हो, उसे 'कानून का पालन करने वाला नागरिक' नहीं माना जा सकता और वह अग्रिम जमानत जैसी विशेष राहत का हकदार नहीं है।
पूरा घटनाक्रम समझिए
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था, जब पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
उत्पीड़न की शुरुआत: आरोपी ने पीड़िता के साथ सेक्स संबंध बनाने के बाद उनकी निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे। इसके बाद वह उसे जब चाहे सेक्स संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा।
पुलिस रिपोर्ट: जब यह बात महिला के परिवार तक पहुंची और ब्लैकमेलिंग असहनीय हो गई, तब 11 मार्च 2025 को मामला दर्ज कराया गया।
कानूनी धाराएं: आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67(A) (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
निचली अदालत का फैसला: पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और आरोपी को फरार घोषित कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने भी उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों और पुलिस की चार्जशीट को देखते हुए माना कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रेम की आड़ में किया गया यौन शोषण और डिजिटल ब्लैकमेलिंग एक गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती।
