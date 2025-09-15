लोगों की भावना संवैधानिक सिद्धांतों से ऊपर नहीं, HC ने किस मामले में खींची लकीर? याचिका खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर में दशहरा के उद्घाटन समारोह के लिए बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस दौरान कुछ अहम टिप्पणियां भी की हैं।

बीते दिनों मैसूर में आयोजित होने वाले दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित किए जाने के बाद जमकर विवाद हुआ था। भाजपा ने हिन्दू त्योहार का हवाला देते हुए बानू मुश्ताक को बुलाए जाने पर सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साधा था। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुश्ताक को बुलाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया है।

जस्टिस न्यायाधीश विभु भाकरू और जस्टिस सी एम जोशी की पीठ ने सोमवार को मैसूर से पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा द्वारा दायर याचिका सहित चार याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। इससे पहले मैसूर जिला प्रशासन ने तीन सितंबर को विपक्षी भाजपा सहित कुछ वर्गों की आपत्तियों के बावजूद मुश्ताक को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका दायर करने वाले प्रताप सिम्हा से कहा, "यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप हमें बताएं कि अनुच्छेद 26 कैसे लागू होता है।" कोर्ट ने आगे कहा, "हमें नहीं लगता कि राज्य द्वारा आयोजित समारोह में विभिन्न धर्मों के लोगों को बुलाना याचिकाकर्ताओं के किसी भी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है या किसी भी तरह से संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ है।” पीठ ने आगे कहा कि “लोगों की राय या जनभावनाएं संवैधानिक सिद्धांतों से ऊपर नहीं हो सकती हैं।”

22 सितंबर से शुरू होगा समारोह बता दें कि विवाद की जड़ में प्रसिद्ध लेखिका बानू मुश्ताक पर पूर्व में लगे कुछ आरोप भी हैं। बानू मुश्ताक के कुछ पुराने बयानों का हवाला देकर उन पर ‘हिंदू संस्कृति विरोधी’ होने के आरोप लगे हैं। प्रताप सिम्हा और अन्य याचिकार्ताओं का तर्क था कि दशहरा उत्सव पारंपरिक रूप से वैदिक अनुष्ठानों और देवी चामुंडेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ शुरू होता है और इसके उद्घाटन के लिए मुश्ताक का चयन, धार्मिक भावनाओं और इस आयोजन से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही परंपराओं का अनादर करता है। मैसूरु में दशहरा उत्सव 22 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को विजया दशमी पर इसका समापन होगा।