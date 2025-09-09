'हेलो... धर्मेंद्र प्रधान बोल रहा हूं, मेरा एक काम है', कर्नाटक के राज्यपाल को फर्जी कॉल, जांच के आदेश

सीनियर अधिकारी ने बताया कि दोबारा कोई फोन नहीं आया तो राज्यपाल गहलोत ने केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट रूप से ऐसा कोई भी फोन करने से इनकार किया।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बताया। कॉल पर उसने किसी काम के सिलसिले में मदद मांगी। राजभवन से जुड़े सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, यह फोन कॉल शनिवार दोपहर को प्राप्त हुई थी। एक अधिकारी ने को बताया, ‘राज्यपाल ने शुरुआती में उससे थोड़ी-बहुत बातचीत की। हालांकि, कुछ ही देर में उन्हें संदेह होने लगा। इसलिए उन्होंने थोड़ा रुकने और फिर से फोन आने का इंतजार किया।'

अधिकारी ने बताया कि दोबारा कोई फोन नहीं आया तो राज्यपाल गहलोत ने केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट रूप से ऐसा कोई भी फोन करने से इनकार किया। इसके बाद, राज्यपाल ने संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त को सूचित किया और इस संबंध में विस्तृत जांच का आग्रह किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह कॉल कोलकाता से की गई थी। पुलिस ने कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जांच शुरू कर दी है।