कर्नाटक सरकार ने किया केरल टूरिज्म का प्रचार, प्रियंका गांधी से कनेक्शन; BJP भड़की
संक्षेप: कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के आधिकारिक हैंडल से बुधवार को वायनाड की एक तस्वीर शेयर की गई। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, रोमांच या शांति की तलाश में हैं? वायनाड में दोनों पाएं! केएसटीडीसी के साथ मनोरम रास्तों पर ट्रेकिंग करें, झरनों का आनंद लें और जंगली जानवरों से मिलें।
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर एक बार फिर से विपक्ष और जनता हमलावर होती दिखाई दे रही है। इस बार मुद्दा कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पड़ोसी राज्य केरल के वायनाड जिले में आने वाली एक लोकप्रिय पहाड़ी का प्रचार करने की वजह से हुआ है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर अपना आक्रोश जाहिर किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका कनेक्शन वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी से जोड़ दिया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वायनाड के डीएम की तरह काम कर रहे हैं।
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के आधिकारिक हैंडल से बुधवार को वायनाड की एक तस्वीर शेयर की गई। इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा था, 'रोमांच या शांति की तलाश में हैं? वायनाड में दोनों पाएं! केएसटीडीसी के साथ मनोरम रास्तों पर ट्रेकिंग करें, झरनों का आनंद लें और जंगली जानवरों से मिलें। आपका बेहतरीन प्राकृतिक अनुभव आपका इंतजार कर रहा है।" इस पोस्ट में एक टैगलाइन भी थी, "वायनाड आपका इंतजार कर रहा है।"
सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के वायरल होने के तुरंत बाद कर्नाटक के लोगों ने दूसरे राज्य के पर्यटन स्थल की प्रचार करने के लिए केएसटीडीसी की आलोचना करना शुरू कर दिया।
इस पोस्ट को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहरा तब हो गया, जब राज्य के मुख्य विपक्षी नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि वह वायनाड के जिला कलेक्टर की तरह काम कर रहे हैं।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में अशोक ने सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए लिखा, "आपने (सिद्धारमैया) कर्नाटक के टैक्सपेयर्स के 10 करोड़ रुपये वायनाड के लिए स्वीकृत कर दिए। एक हाथी द्वारा माने जाने वाले व्यक्ति के परिवार को 15 लाख रुपए दे दिए। भूस्खलन के बाद वायनाड में 100 घरों की घोषणा की। अब आप प्रियंका गांधी के निर्वाचन क्षेत्र का प्रचार करने के लिए केएसटीडीसी का उपयोग कर रहे हैं।"
इस टिप्पणी ने राजनीतिक बयानबाजी का एक नया दौर शुरू कर दिया है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, वायनाड पर केएसटीडीसी का पोस्ट उसके सोशल मीडिया पेजों पर लाइव बना हुआ है।
दक्षिण भारत में पैकेज टूर आयोजित करने के लिए जानी जाने वाली यह पर्यटन एजेंसी पहले भी अपनी अंतर-राज्यीय पर्यटन पहलों के तहत गोवा, तमिलनाडु और तेलंगाना के स्थलों का प्रचार कर चुकी है। हालाँकि, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के संसदीय क्षेत्र के रूप में वायनाड की प्रमुखता को देखते हुए, इस विशेष पोस्ट ने राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लिया।