कर्नाटक में SC आरक्षण में बड़ा बदलाव, 3 भागों में बंटी अनुसूचित जातियां; जानें किसको कितना मिलेगा रिजर्वेशन

हरियाणा की तर्ज पर अब कर्नाटक में भी आरक्षण के कोटे में कोटा लागू किया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए लिया गया है, खासकर एससी लेफ्ट (मदिगा) और एससी राइट (होलेया) समुदायों की मांगों को ध्यान में रखते हुए। नए फॉर्मूले के तहत, 17 प्रतिशत आरक्षण में से छह प्रतिशत एससी लेफ्ट समुदाय, छह प्रतिशत एससी राइट समुदाय और पांच प्रतिशत लंबानी, भोवी, कोरचा, कोरमा जैसी अन्य उप-जातियों के लिए निर्धारित किया गया है।

यह निर्णय जस्टिस एच.एन. नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग ने छह प्रतिशत एससी लेफ्ट, पांच प्रतिशत एससी राइट, चार प्रतिशत लंबानी, भोवी, कोरमा और कोरचा जैसी स्पृश्य जातियों और एक प्रतिशत प्रत्येक खानाबदोश समुदायों जैसे आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़ और आदि आंध्र के लिए सुझाया था। हालांकि, मंत्रिमंडल ने खानाबदोश और आदि कर्नाटक, आदि द्रविड़, आदि आंध्र के लिए अलग एक प्रतिशत आरक्षण को हटाकर तीन श्रेणियों का नया मैट्रिक्स स्वीकार किया।

अनुसूचित जातियों की 101 उप-जातियां यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के बाद संभव हुआ, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की शक्ति दी गई थी। कर्नाटक में अनुसूचित जातियों की 101 उप-जातियां हैं, जिनमें मदिगा (एससी लेफ्ट) और होलेया (एससी राइट) प्रमुख हैं। मदिगा समुदाय ने लंबे समय से तर्क दिया है कि वे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और मौजूदा आरक्षण का लाभ मुख्य रूप से स्पृश्य जातियों और होलेया समुदाय को मिलता है।

नागमोहन दास आयोग ने मई से जुलाई 2025 तक व्यापक सर्वेक्षण किया, जिसमें कर्नाटक की अनुमानित 1.16 करोड़ अनुसूचित जाति आबादी में से 93 प्रतिशत को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में 27.24 लाख परिवारों से 1.07 करोड़ लोगों के आंकड़े एकत्र किए गए। आयोग ने 4 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपनी 1,766 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी, जिसे 7 अगस्त को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमंडल ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए।

क्या है नया फॉर्मूला नए फॉर्मूले के तहत, 17 प्रतिशत आरक्षण में से एससी (दक्षिणपंथी) और एससी (वामपंथी) को 6-6 प्रतिशत, जबकि 'स्पृश्य' दलित समुदायों (लंबानी, भोवी, कोरमा और कोरचा) और अति पिछड़े तथा खानाबदोश समुदायों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि, कुछ समुदायों ने इस फैसले का विरोध किया है। लंबानी और भोवी जैसे स्पृश्य समुदायों ने पांच प्रतिशत आरक्षण को अपर्याप्त बताते हुए इसे छह प्रतिशत करने की मांग की है। खानाबदोश समुदायों ने एक प्रतिशत अलग आरक्षण हटाने पर नाराजगी जताई है।

बैठक के बाद क्या बोले मंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक 'सार्थक' रही और सभी एससी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि बैठक करीब ढाई घंटे चली। हम सभी मंत्रिमंडल कक्ष से खुश और संतुष्ट होकर निकले। विधानमंडल का सत्र चल रहा है, इसलिए विवरण साझा करने की गुंजाइश नहीं है।

पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगदागी ने पुष्टि की कि तीन समूह बनाकर आंतरिक आरक्षण तय किया गया है। दक्षिणपंथी, वामपंथी और अन्य। उन्होंने इस फैसले को 'ऐतिहासिक' बताया। उन्होंने कहा कि इन तीन श्रेणियों के लिए- छह, छह और पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग के समूह ए (सबसे पिछड़े समुदाय) को 'स्पृश्य' दलितों (भोवी, बंजारा, कोरमा और कोरचा) के समूह में शामिल किया गया है, जबकि समूह ई को समूह बी और सी में जोड़ा गया है।