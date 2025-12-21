कांग्रेस आलाकमान सही समय पर बुलाएगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान पर डीके शिवकुमार

संक्षेप: विधानमंडल सत्र के बाद पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए शिवकुमार और सिद्धारमैया की संभावित यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं आपको सूचित करूंगा, बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे छिपूंगा नहीं।'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ा नेतृत्व का मुद्दा फिर से सामने आने के बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है। शनिवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को बता दिया है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए उन्हें दिल्ली कब बुलाया जाएगा। शिवकुमार ने कहा कि बुलाए जाने पर वे दोनों दिल्ली जाकर आलाकमान से मिलेंगे। हाल में समाप्त हुए विधानमंडल सत्र के बाद पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए शिवकुमार और सिद्धारमैया की संभावित यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं आपको सूचित करूंगा, बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे छिपूंगा नहीं।'

जब शिवकुमार से पूछा गया कि क्या उन्हें और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है, तो उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'उन्होंने हम दोनों से कुछ कहा है, उन्होंने फोन पर बताया है कि वे हमें कब बुलाएंगे। हम दोनों जाएंगे।' कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, 'उन्होंने (आलाकमान ने) कहा है कि वे उचित समय पर हम दोनों को बुलाएंगे, हम बुलाये जाने का इंतजार करेंगे।' शिवकुमार के इस बयान से एक दिन पहले सिद्धारमैया ने विधानसभा में कहा था कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस आलाकमान मेरे पक्ष में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि उनके और उनके उपमुख्यमंत्री के बीच सत्ता-साझाकरण को लेकर 2023 में हुए समझौते के अनुसार, उनके केवल ढाई साल तक सत्ता में बने रहने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।