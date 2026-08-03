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डीके शिवकुमार कैबिनेट का विस्तार, 20 नए मंत्री होंगे शामिल; देख लीजिए पूरी लिस्ट

By Ankit Ojha
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और 13 अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दो महीने बाद कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। कैबिनेट में 20 और मंत्रियों को जगह देने के लिए मंजूरी दी गई है। इस तरह मंत्रियों की कुल संख्या 34 हो जाएगी।

Karnataka Cabinet
कर्नाटक में 20 नए मंत्रियों को मिली जगह

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण के दो महीने बाद कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। शिवकुमार मंत्रिमंडल में 20 मंत्रियों को जगह दी जाएगी। पहले से ही कैबिनेट में 14 मंत्री थे। ऐसे में अब मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। 3 जून को डीके शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने 12 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। कर्नाटक में संवैधानिक रूप से कुल 34 मंत्री ही हो सकते हैं। अब राज्य की कैबिनेट में कोई जगह खाली नहीं रहेगी।

दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक में इन नामों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व सीएम सिद्धारमैया, बीके हरिप्रसाद और खुद शिवकुमार मौजूद थे।

यह है मंत्रियों की लिस्ट

पीएम नरेंद्र स्वामी

शिवराज तांगादागी

रुद्रप्पा लमानी

केएस बासवनथप्पा

बी नागेंद्र

टी रघुमूर्ति

बीजेड जमीर अहमद खान

रिजवान अर्शद,

संतोष लाड

मधु बंगारप्पा

पुत्तुरंगाशेट्टी

मानकला वैद्य

डॉ. अजय सिंह

एन चालुवारैया स्वामी

केएम शिवलिंगे गौड़ा

एचसी बालकृष्णा

गायत्री शांतेगौड़ा

बासवराज रायारेड्डी

विजयानंद

लक्ष्मण सावदी

कौन होगा विधानसभा अध्यक्ष?

जी एस पाटिल कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष और ए एस पोन्नाना उपाध्यक्ष होंगे। वहीं विधान परिषद का अध्यक्ष सलीम अहमद को बनाया गया है। विधान परिषद की उपाध्यक्ष उमाश्री होंगी।

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बता दें कि कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार में सामाजिक समीकरणों को ध्यान मेंरखा गया है। कर्नाटक में 17 फीसदी लिंगायत समुदाय है। इसके अलावा दक्षिण कर्नाटक में वोक्कालिगा का दबदबा है और इनकी संख्या 15 फीसदी के आसपास है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खुद इस समुदाय से आते हैं। इसके अलावा प्रमुख पिछड़े वर्ग में कुरबा समाज है जिसकी संख्या 8 फीसदी के करीब है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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