धर्मस्थल से नर कंकाल बरामद, मंत्री ने बताया क्या-क्या मिला? हो रही फोरेंसिक जांच

कर्नाटक के एक धर्मस्थल में कथित सामूहिक कब्रों की जांच चल रही है। इस दौरान चिह्नित स्थलों से एक नर कंकाल और कई मानव हड्डियां बरामद हुई हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने एक धर्मस्थल में कथित सामूहिक कब्रों से यह बरामदगी की है। डॉ. परमेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अवशेष एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर बरामद किए गए हैं। अज्ञात व्यक्ति ने धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी गवाही दी थी। उन्होंने कहा कि धर्मस्थल में कथित सामूहिक कब्रों की जांच मानव अवशेषों की पहली आधिकारिक पुष्टि के साथ महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। कंकाल और प्राप्त अवशेषों को विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेज दिया गया है।

एक नर कंकाल बरामद

गृह मंत्री ने आगे कहा कि छठे चिह्नित स्थान पर एक नर कंकाल बरामद किया गया। तेरहवें स्थान पर कुछ भी नहीं मिला। हालांकि, एक अन्य नए चिह्नित स्थान से अतिरिक्त हड्डियां बरामद की गईं। डॉ. परमेश्वर ने जोर देकर कहा कि आगे की जांच का कोई भी निर्णय पूरी तरह से एसआईटी पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि जांच वैज्ञानिक और निष्पक्ष होनी चाहिए। हम निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं। एसआईटी विश्वसनीयता और फोरेंसिक जानकारी के आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने धर्मस्थल में बढ़ते तनाव और दिन में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प की खबरों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमें मीडियाकर्मियों से टकराव और उन पर हमलों की जानकारी मिली है।

डॉ. परमेश्वर ने कहा कि मैंने अधिकारियों को हिंसा के कारणों की जांच करने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया है। विवाद में शामिल दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच की गति और इस्तेमाल किए गए उपकरणों पर चिंताओं का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोगों ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार तकनीक का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ जनता के सुझाव ही फोरेंसिक जांच की दिशा तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पुलिस और एसआईटी सक्षम हैं। उन्हें हमारा विश्वास है और आवश्यकतानुसार आगे बढ़ने की पूरी स्वायत्तता है।

ऐसे हुआ था खुलासा

इस मामले का खुलासा 11 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए चौंकाने वाले बयान से हुआ। व्यक्ति ने दावा किया था कि उसे कथित तौर पर दुष्कर्म और हत्या की शिकार महिलाओं और लड़कियों के शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। शवों को दफनाने वाले व्यक्ति ने कहा कि पीड़िताएं निर्वस्त्र पाई गईं और उनके शरीर पर ज़ख्म थे जो यौन उत्पीड़न का संकेत देते हैं। इस बयान के बाद अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की व्यापक मांग उठी।