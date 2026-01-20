Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKarnataka DGP sex scandal latest updates k Ramachandra rao news in hindi
अश्लील तरीके से काम किया...; DGP के सेक्स स्कैंडल से शर्मिंदा हुई सरकार बोली, क्या है कांड

अश्लील तरीके से काम किया...; DGP के सेक्स स्कैंडल से शर्मिंदा हुई सरकार बोली, क्या है कांड

संक्षेप:

Karnataka DGP Sex Scandal: आदेश के अनुसार, '...राज्य सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को जांच लंबित रहने तक, तत्काल प्रभाव से निलंबित करना आवश्यक है।'

Jan 20, 2026 09:48 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक के डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि राव ने अश्लील तरीके से काम किया था, जिसके चलते सरकार को शर्मिंदगी हुई है। पुलिस अधिकारी के कुछ कथित अश्लील वीडियो वायरल हो गए थे, जिसमें वह कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे थे। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रिपोर्ट तलब की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, 'चूंकि, सार्वजनिक समाचार चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से, यह देखा गया है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय, ने अश्लील तरीके से व्यवहार किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बना है।'

आगे कहा गया, '...राज्य सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि डॉ के रामचंद्र राव, पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय को जांच लंबित रहने तक, तत्काल प्रभाव से निलंबित करना आवश्यक है।'

वायरल वीडियो में क्या

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे अधिकारी राव हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुर्सी पर बैठा एक अधिकारी कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है।

ये भी पढ़ें:कौन हैं DGP के रामचंद्र राव, सेक्स स्कैंडल में फंसे; दफ्तर के गंदे वीडियो वायरल

मुख्यमंत्री क्या बोले

सोमवार को सीएम सिद्धारमैया ने कहा था, 'हम इसकी जांच कराएंगे।' उन्होंने कहा था, 'मुझे इसकी जानकारी सुबह मिली। हम उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगे। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे पुलिस अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो।' जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, राव गृह मंत्री परमेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

वायरल वीडियो पर क्या बोले पुलिस अधिकारी

मंत्री के आवास के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राव ने कहा, 'मैं भी सोच रहा हूं कि यह कैसे और कब हुआ तथा इसे किसने अंजाम दिया। इस दौर में कुछ भी हो सकता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।' जब पत्रकारों ने कहा कि यह पुराना वीडियो है, तो उन्होंने कहा, 'पुराना मतलब, आठ साल पहले का, जब मैं बेलगावी में था।'

आगे की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अपने वकील से बात करेंगे। राव ने कहा, 'मैं स्तब्ध हूं। यह सब मनगढ़ंत, झूठ है। वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।'

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा, 'मुझे तभी पता चलेगा जब यह सच में हुआ होगा। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता।' उन्होंने कहा कि वह गृह मंत्री को स्पष्ट करेंगे कि गलत सूचना फैलाई जा रही है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।