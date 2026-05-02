विधायकों को बचाने के लिए आया हूं; असम पहुंचे कर्नाटक डिप्टी सीएम शिवकुमार

असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। इससे पहले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य के नव निर्वाचित विधायकों की मदद के लिए असम पहुंच गए हैं। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी हैं।

देश के पांच राज्यों में चुनाव के बाद अब सभी को 4 मई को होने वाली मतगणना का इंतजार है। ऐसे में सभी पार्टियों ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने की कवायदें तेज कर दी हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक असम में भाजपा एक बार फिर से सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस किसी भी स्थिति के लिए तैयार हो रही है। इसी क्रम में पार्टी के मामलों में कुशल माने जाने वाले कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी गुवाहाटी पहुंचे हैं। डीके से जब असम यात्रा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वह यहां पर विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए और कांग्रेस विधायकों की रक्षा के लिए पहुंचे हैं।

एएनआई से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "मैं यहां पर अपने विधायकों की सुरक्षा के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आया हूं। वह यहां आज और कल सुरक्षित हैं।" एग्जिट पोल्स पर बात करते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने इन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं किसी भी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता हूं, चाहे वह हमारे पक्ष में हो या फिर विपक्ष में। एग्जिट पोल का सैंपल साइज छोटा होता है, इसलिए मेरे अपने आंकड़े हैं।”

पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की संभावनाओं पर भी शिवकुमार ने बात की। उन्होंने कहा, "मेरे पार्टी कार्यकर्ता बहुत आत्मविश्वास में हैं कि कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आएगा। मुझे अपने नेताओं पर विश्वास है। मुझे असम के मतदाताओं पर विश्वास है। उन्हें बदलाव चाहिए और उन्हें बदलाव मिलेगा।”

बता दें, कर्नाटक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को संकट के समय विधायकों को टूट से बचाने का एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने कई बार 'होटल पॉलिटिक्स' के जरिए कांग्रेस की साख बचाने की कोशिश की है। इसकी वजह से पार्टी के अंदर उनका एक अलग विश्वास बना है। शिवकुमार की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब ऐसी संभावना बन रही है कि राज्य में कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों की टूट हो सकती है।