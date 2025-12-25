Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsKarnataka deputy cm dk Shivakumar met Mallikarjun Kharge amidst political turmoil
कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच खरगे से मिले शिवकुमार, सीएम की कुर्सी पर क्या बोले?

Dec 25, 2025 10:20 pm ISTJagriti Kumari वार्ता, बेंगलुरु
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को तुरंत हवा दे दी। बैठक के समय को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि शिवकुमार ने बातचीत के तुरंत बाद पत्रकारों से कहा है कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।

पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। उनके मुताबिक बातचीत पूरी तरह से केंद्र द्वारा मनरेगा के नाम को बदलने के कदम और शनिवार को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर केंद्रित थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "किसी अन्य मुद्दे को उठाने का कोई कारण नहीं था। ना ही मैंने ऐसा किया और न ही करूंगा। वर्तमान में ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और मैंने दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आलाकमान के फैसले के अनुसार कार्य करेंगे और हम इसके प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।"

वहीं शिवकुमार ने खुद को पदों के दावेदार के रूप में नहीं बल्कि एक आजीवन कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बताया। उन्होंने पार्टी के झंडे बांधने, पोस्टर चिपकाने और सफाई का काम करने की बात की। साथ ही इस बात पर जोर किया कि उन्होंने हर संभव भूमिका में पार्टी की सेवा की है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या दशकों की ऐसी वफादारी इनाम की हकदार है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।

यह पूछे जाने पर कि क्या अब दिल्ली इस मामले को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करेगी, शिवकुमार ने कहा कि उनकी राजधानी जाने की कोई योजना नहीं है और अगर पार्टी उन्हें बुलाएगी तो वे जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई बुलावा नहीं आया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
