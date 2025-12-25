कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच खरगे से मिले शिवकुमार, सीएम की कुर्सी पर क्या बोले?

संक्षेप: शिवकुमार ने खुद को पदों का दावेदार नहीं बल्कि आजीवन एक कांग्रेस कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के लिए झंडे बांधने, पोस्टर चिपकाने और यहां तक कि सफाई का काम भी करेंगे।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को तुरंत हवा दे दी। बैठक के समय को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि शिवकुमार ने बातचीत के तुरंत बाद पत्रकारों से कहा है कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई।

पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। उनके मुताबिक बातचीत पूरी तरह से केंद्र द्वारा मनरेगा के नाम को बदलने के कदम और शनिवार को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर केंद्रित थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "किसी अन्य मुद्दे को उठाने का कोई कारण नहीं था। ना ही मैंने ऐसा किया और न ही करूंगा। वर्तमान में ऐसा कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और मैंने दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आलाकमान के फैसले के अनुसार कार्य करेंगे और हम इसके प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।"

वहीं शिवकुमार ने खुद को पदों के दावेदार के रूप में नहीं बल्कि एक आजीवन कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बताया। उन्होंने पार्टी के झंडे बांधने, पोस्टर चिपकाने और सफाई का काम करने की बात की। साथ ही इस बात पर जोर किया कि उन्होंने हर संभव भूमिका में पार्टी की सेवा की है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या दशकों की ऐसी वफादारी इनाम की हकदार है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।