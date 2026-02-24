मंदिर में दलित जोड़े पर चिल्लाने लगा शख्स, पूजा करने से रोका; ऐक्शन में पुलिस
कर्नाटक के एक मंदिर में एक नवविवाहित दलित जोड़े को अपमान का सामना करना पड़ा। इन दोनों को जबरन मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना 19 फरवरी को तुमकुरु जिले के गोनी गांव में हुआ।
कर्नाटक के एक मंदिर में एक नवविवाहित दलित जोड़े को अपमान का सामना करना पड़ा। इन दोनों को जबरन मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना 19 फरवरी को तुमकुरु जिले के गोनी गांव में हुआ। दलित कपल अरसम्मा मंदिर में दर्शन के लिए गया था। जानकारी के मुताबिक वहां पर एक उच्च जाति से संबंधित व्यक्ति था, जिसका नाम नारायणप्पा बताया गया है। उसने दिखावा किया कि उसके ऊपर देवता सवार हैं और इसके बाद उसने दंपत्ति से कहा कि उन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से कपल ने मंदिर में एंट्री की और पूजा-पाठ भी किया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है।
कपल पर चिल्लाना लगा बुजुर्ग
मामले में एसपी अशोक केवी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहाकि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भगवान के नाम पर दलित कपल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग ने कहना कि तुम लोगों को मंदिर में नहीं जाना है। एसपी ने आगे बताया कि हमें इस मामले में तुरुवेकेरे पुलिस स्टेशन पर हमें शिकायत मिली है। इसमें सात ज्ञात और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है। पीड़ित जगदीश की एफआईआर में नारायणप्पा के अलावा, प्रभा, कंतान्ना, अमूल्य, पुत्तेगौड़ा और पद्मा के नाम हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति मूर्तियों के ठीक सामने खड़ा है और कपल के ऊपर चिल्ला रहा है।
हिरासत में मुख्य आरोपी
एसपी ने बताया कि हमें शिकायत मिली और हमने एससी/एसटी एक्ट और बीएनएस 190 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की। हमने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया जो वीडियो में चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस और राजस्व विभाग के संयुक्त नेतृत्व में उस गांव में शांति बैठक का आयोजन किया गया है। हमने नवविवाहित जोड़े के मंदिर में प्रवेश और अन्य अनुष्ठानों को भी सुनिश्चित किया। नारायणप्पा को हिरासत में लिया गया है और पुलिस बाकी आरोपियों को तलाशने में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने गांव में शांति बैठक भी की है।