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देख लो अपनी बेटी… हैवान पति ने पत्नी को फंदे पर लटकाया, सास-ससुर को वीडियो कॉल कर दिखाई मौत

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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भाग्यश्री को फंदे पर लटकाने के बाद आरोपी प्रवीण ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करता रहा। इतना ही नहीं आरोपी ने उसके माता-पिता को वीडियो कॉल कर दिया और उन्हें अपनी बेटी को बेबस होकर मरते हुए देखने पर मजबूर किया।

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बेटी को बेबस होकर मरते हुए देखने पर मजबूर किया

कर्नाटक के बागलकोट जिले के इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां के एक गांव हैवान पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी को पहले फंदे से लटकाया। फिर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए पत्नी के माता-पिता को वीडियो कॉल कर दिया और बेटी को तड़प-तड़प कर मरते देखने पर मजबूर कर दिया।

मृतका की पहचान 23 वर्षीय भाग्यश्री जिगलूर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति प्रवीण जिगलूर को गिरफ्तार कर लिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रवीण ने लकड़ी के डंडे से हमला करने के बाद दुपट्टे से पत्नी को फंदे पर लटका कर मार डाला।

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एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर का शक

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक प्रवीण को शक था कि पत्नी भाग्यश्री का एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर चल रहा है। इस कारण घर में अक्सर विवाद होता रहता था। रविवार शाम को विवाद इतना बढ़ गया कि प्रवीण ने पहले लकड़ी के डंडे से भाग्यश्री पर जानलेवा हमला किया और फिर उसे कमरे में फंदे से लटका दिया।

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हत्या की इस वारदात में आरोपी की दरिंदगी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। भाग्यश्री को फंदे पर लटकाने के बाद आरोपी प्रवीण ने उसकी तड़प का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। इतना ही नहीं, जब भाग्यश्री फंदे पर झूलते हुए सांस लेने के लिए तड़प रही थी, तब आरोपी ने उसके माता-पिता को वीडियो कॉल कर दिया और उन्हें अपनी बेटी को बेबस होकर मरते हुए देखने पर मजबूर किया। इसके बाद आरोपी ने यह खौफनाक वीडियो कई अन्य लोगों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दिया।

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2 महीने बाद लौटी थी भाग्यश्री

परिजनों के मुताबिक, रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर भाग्यश्री दो महीने पहले अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी। आरोपी प्रवीण ने हाल ही में उससे माफी मांगी और शांति से साथ रहने का भरोसा दिलाकर उसे वापस घर लाया था। लेकिन मायके से वापस लौटने की उसी शाम प्रवीण ने उसकी जान ले ली। घटना की जानकारी मिलते ही बीलागी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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