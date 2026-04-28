खून... फटे कागज और शव, बेंगलुरु में किराए के फ्लैट में झारखंड की युवती की लाश, क्या है राज?
बेंगलुरु के अडुगोडी में एक किराए के फ्लैट में एक युवती का शव सड़ी-गली हालत में मिला है। मृतका की पहचान पूजा दत्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह झारखंड की रहने वाली थी, और यहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी।
बेंगलुरु के अडुगोडी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवती का शव सड़ी-गली हालत में मिला है। मृतका की पहचान पूजा दत्ता (34 ) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह झारखंड की रहने वाली थी, और यहां पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। पुलिस के अनुसार, सोमवार रात पड़ोसियों ने मकान से दुर्गंध आने की शिकायत की। इस बात की जानकारी मिलने के बाद मकान मालिक ने पुलिस को जानकारी दी और मौके पर बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। इसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी।
पुलिस के अनुसार, अंदर का नजारा देखकर सबके होश ही उड़ गए। कमरे के अंदर पूजा दत्ता का नग्न और सड़ी-गली अवस्था में शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच से पता चला है कि मौत कम से कम तीन दिन पहले हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खून से लथपथ शव और कमरे में बिखरे फटे कागज तथा चलते पंखे के कारण मौत का कारण फिलहाल संदिग्ध लग रहा है।
पुलिस के अनुसार, झारखंड के धनबाद (हीरापुर) की रहने वाली पूजा पिछले तीन साल से यहां अकेली रह रही थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। मकान मालकिन जनकम्मा ने बताया कि पूजा की शादी नहीं हुई थी। अक्सर वह हिंदी में ही बात करती थी। मकान मालिक ने आगे बताया कि बगल वाले मकान के दो किराएदारों ने बताया कि उनके मकान से बदबू आ रही है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। जनकम्मा ने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद था और तीन कुंडियां लगी हुई थीं। शव पर चोट के निशान भी दिख रहे थे। उन्होंने यह भी बताया कि पूजा के घर एक लड़का अक्सर आता था। उनके अनुसार, दोनों के बीच आये दिन नोक-झोंक होते रहता था।
दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस पूजा के मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया और जानने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही मकान मालिक के बयान के आधार पर भी मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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