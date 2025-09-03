'तुम्हारी डिलीवरी करा देंगे', अस्पताल के सवाल पर कांग्रेस MLA ने महिला पत्रकार से कहा कुछ ऐसा कि मचा बवाल

उत्तर कन्नड़ के जोइदा तालुक में अस्पताल न होने की समस्या पर एक महिला पत्रकार ने विधायक देशपांडे से सवाल किया। जवाब में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा डिलीवरी कहीं और करा देंगे

उठा लेंगे से अब करा देंगे। अस्पताल के सवाल पर नेताओं के अजीबोगरीब बयान। मध्य प्रदेश से कर्नाटक तक, नेताओं के बोल एक जैसे, भले ही पार्टियां अलग हों। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गर्भवती महिला लीला साहू अपने गांव तक सड़क बनवाने के लिए एक साल से संघर्ष कर रही थी। उसने वीडियो बनाकर नेताओं और प्रशासन से मदद मांगी। लीला की मांग पर सांसद राजेश मिश्रा ने कहा था कि चिंता की क्या बात है? हमारे पास एंबुलेंस, अस्पताल, आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे। डिलीवरी की संभावित तारीख बताओ, हम एक हफ्ते पहले उठा लेंगे, अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। यह चर्चा अभी थमी ही थी कि कर्नाटक कांग्रेस के एक विधायक ने अस्पताल के सवाल पर हल्के अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा डिलीवरी कहीं और करा देंगे।

दरअसल, उत्तर कन्नड़ के जोइदा तालुक में अस्पताल न होने की समस्या पर एक महिला पत्रकार ने विधायक देशपांडे से सवाल किया। जवाब में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा डिलीवरी कहीं और करा देंगे। यह कहते हुए वह मुस्कुराए और आंख मारी। जब पत्रकार ने स्पष्टता मांगी तो देशपांडे ने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा डिलीवरी का समय आएगा, हम करवा देंगे। इस दौरान महिला पत्रकार ने आग्रह किया कि इलाके में अस्पताल बहुत जरूरी है और इसे उनके कार्यकाल में बनवाना चाहिए। इस पर विधायक ने सिर्फ 'ठीक है' कहा और आगे बढ़ गए।