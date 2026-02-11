विधायक जी का तमंचे के साथ ‘धुरंधर’ के गाने पर डांस, रील वायरल होने पर बवाल; पुलिस जांच शुरू
वीडियो क्लिप में पटेल एक काली एसयूवी में आते हैं और फिल्म 'धुरंधर' के एक गाने पर पिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु लेकर नाचते हुए दिखाई देते हैं। उनके कुछ समर्थक भी बंदूक जैसी चीजें लिए हुए देखे गए।
कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक पारिवारिक समारोह के दौरान कांग्रेस विधायक मतीन पटेल का कथित तौर पर हथियार लेकर नाचने का एक वीडियो सामने आने के बाद बवाल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है।
सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित इस वीडियो क्लिप में पटेल एक काली एसयूवी में आते हैं और फिल्म 'धुरंधर' के एक गाने पर पिस्टल जैसी दिखने वाली वस्तु लेकर नाचते हुए दिखाई देते हैं। उनके कुछ समर्थक भी बंदूक जैसी चीजें लिए हुए देखे गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस प्रदर्शन की आलोचना करते हुए इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बढ़ती 'गन कल्चर' पर चिंता व्यक्त की है।
बचाव में क्या बोले मतीन पटेल?
अफजलपुर के विधायक एमवाई पाटिल के करीबी माने जाने वाले पटेल ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वीडियो में दिख रही वस्तु एक खिलौना बंदूक थी और उन्होंने एक निजी पारिवारिक मिलन समारोह में अपने बच्चों के अनुरोध पर फिल्म के एक पात्र की तरह कपड़े पहने थे। उन्होंने कहा कि फुटेज की गलत व्याख्या की जा रही है और पुलिस इस मामले में पहले ही पूछताछ कर चुकी है।
पुलिस ने शुरू की जांच
इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कलबुर्गी शहर के पुलिस आयुक्त शरणप्पा एस डी ने कहा कि पुलिस को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है कि कौन से हथियार दिखाए गए थे और यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि वीडियो कहाँ शूट किया गया था और वह किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है।
शरणप्पा ने कहा कि अधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या हथियार असली थे, क्या उनके पास वैध लाइसेंस था और क्या किसी शर्त का उल्लंघन किया गया था। अगर हथियारों के असली होने की पुष्टि होती है और वे अवैध पाए जाते हैं, तो हथियार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन करना एक अपराध है और किसी भी कार्रवाई से पहले मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।
