कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ED ने किया अरेस्ट; 12 करोड़ कैश, छह करोड़ की ज्वेलरी बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र 'पप्पी' को शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत सिक्किम से एक कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने शुक्रवार को कई राज्यों में की गई छापेमारी के बाद 12 करोड़ रुपये नकद (लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित), 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी और चार वाहन जब्त किए।

ईडी ने कहा कि चित्रदुर्ग के 50 वर्षीय विधायक को शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और बेंगलुरु की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की गई। ईडी का बेंगलुरु क्षेत्र मामले की जांच कर रहा है।

एजेंसी ने बताया कि विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक कसीनो लीज पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर गंगटोक गए थे। वीरेंद्र के भाई के.सी. नागराज और उनके बेटे पृथ्वी एन. राज के ठिकानों से संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी ने कहा, "उनके अन्य सहयोगी, जैसे कि एक और भाई के.सी. थिप्पेस्वामी, दुबई से ऑनलाइन गेमिंग का संचालन संभाल रहे हैं।"

एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केसी वीरेंद्र, उनके भाई और कई अन्य लोगों के खिलाफ अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी में कथित संलिप्तता के आरोप में धन शोधन के एक मामले में छह राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने चित्रदुर्ग (छह), बेंगलुरु (10), जोधपुर (तीन), हुबली (एक), मुंबई (दो) और गोवा (आठ) में फैले 30 ठिकानों की तलाशी ली, जिनमें पांच प्रमुख कैसीनो - पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो शामिल हैं।