Karnataka Congress MLA KC Veerendra Arrested By ED 12 Crore Cash and 6 Crore Jewellery Recovered कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ED ने किया अरेस्ट; 12 करोड़ कैश, छह करोड़ की ज्वेलरी बरामद, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKarnataka Congress MLA KC Veerendra Arrested By ED 12 Crore Cash and 6 Crore Jewellery Recovered

कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ED ने किया अरेस्ट; 12 करोड़ कैश, छह करोड़ की ज्वेलरी बरामद

ईडी ने कहा कि चित्रदुर्ग के 50 वर्षीय विधायक को शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और बेंगलुरु की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की गई। ईडी का बेंगलुरु क्षेत्र मामले की जांच कर रहा है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 23 Aug 2025 02:30 PM
share Share
Follow Us on
कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ED ने किया अरेस्ट; 12 करोड़ कैश, छह करोड़ की ज्वेलरी बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र 'पप्पी' को शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत सिक्किम से एक कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने शुक्रवार को कई राज्यों में की गई छापेमारी के बाद 12 करोड़ रुपये नकद (लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित), 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी और चार वाहन जब्त किए।

ईडी ने कहा कि चित्रदुर्ग के 50 वर्षीय विधायक को शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक नामित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और बेंगलुरु की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की गई। ईडी का बेंगलुरु क्षेत्र मामले की जांच कर रहा है।

एजेंसी ने बताया कि विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक कसीनो लीज पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर गंगटोक गए थे। वीरेंद्र के भाई के.सी. नागराज और उनके बेटे पृथ्वी एन. राज के ठिकानों से संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी ने कहा, "उनके अन्य सहयोगी, जैसे कि एक और भाई के.सी. थिप्पेस्वामी, दुबई से ऑनलाइन गेमिंग का संचालन संभाल रहे हैं।"

एक दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केसी वीरेंद्र, उनके भाई और कई अन्य लोगों के खिलाफ अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी में कथित संलिप्तता के आरोप में धन शोधन के एक मामले में छह राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने चित्रदुर्ग (छह), बेंगलुरु (10), जोधपुर (तीन), हुबली (एक), मुंबई (दो) और गोवा (आठ) में फैले 30 ठिकानों की तलाशी ली, जिनमें पांच प्रमुख कैसीनो - पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि चित्रदुर्ग विधायक वीरेंद्र और उनके सहयोगी किंग567, राजा567, पपीज़003 और रत्ना गेमिंग जैसे नामों से कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट चला रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि वीरेंद्र का भाई, केसी थिप्पेस्वामी, दुबई स्थित तीन संस्थाओं, डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज का संचालन कर रहा था, जो कॉल सेंटर और गेमिंग संचालन से जुड़ी थीं।

Enforcement Directorate
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।