VIP हैं, लाइन में खड़े होंगे? कर्नाटक में हर विधायक के लिए 5 फ्री IPL टिकट की मांग
कर्नाटक कांग्रेस विधायक ने राज्य के सभी विधायकों के लिए 5 फ्री टिकट दिलवाने की मांग की है। विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस विधायक कशप्पनावर ने कहा कि जनप्रतनिधि वीआईपी होते हैं, ऐसे में वह जनता के साथ बैठ नहीं सकते, न ही लाइन में लगकर टिकट ले सकते हैं।
28 मार्च से आईपीएल का त्योहार देश में शुरू होने वाला है। इसका पहला मैच बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में कर्नाटक विधायकों ने मुफ्त आईपीएल टिकटों की मांग करके राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। गुरुवार को कांग्रेस के विधायक विजयानंद कासाप्पनावर ने कहा कि राज्य के हर विधायक को आईपीएल के कम से कम पांच टिकट मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने इस मांग के पीछे तर्क दिया कि जनप्रतिनिधि वीआईपी होते हैं, वह लाइन में खड़े नहीं हो सकते।
28 मार्च को आईपीएल के पहले मैच से पहले इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक ने कर्नाटक क्रिकेट एसोशिएशन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केएससीए लगातार सरकार से सुविधा ले रहा है, लेकिन इसके बाद भी विधायकों का सम्मान नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "इस महीने की 28 तारीख को IPL मैच शुरू होने जा रहा है। KSCA विधायकों, मंत्रियों और उनके परिवारों को टिकट नहीं दे रहा। वे सरकार से सभी सुविधाएं ले रहे हैं। सुरक्षा और अन्य चीजें, लेकिन विधायकों का सम्मान नहीं कर रहे।”
कर्नाटक विधानसभा में उठा मुद्दा
कशप्पनावर ने इस मुद्दे को केवल मीडिया तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि विधानसभा पटल पर भी उठाया। उन्होंने ऑनलाइन टिकट बिक्री में ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हमने स्पीकर से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक कार्रवाई करें और विधायकों को कम से कम पांच टिकट जारी किए जाएं।”
इतना ही नहीं कशप्पनावर ने कहा कि विधायकों को आम जनता के साथ नहीं बैठाया जाना चाहिए, स्टेडियम में उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम VIP हैं। हम लाइन में खड़े नहीं हो सकते। पिछली बार हम लाइन में खड़े थे और हमें आम दर्शकों के साथ गैलरी में भेज दिया गया। ऐसा नहीं चलेगा।”
आपको बता दें, कांग्रेस विधायक के इस मुद्दे को उठाने पर विपक्ष के विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिला। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कर्नाटक क्रिकेट एसोशिएशन की आलोचना कि और सवाल उठाया कि जब संस्था को सरकार से सस्ती दर पर जमीन मिली है, तो टिकट इतने महंगे क्यों हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें