बुरी फंसी कांग्रेस, खुद के मंत्री ने SIR को बता दिया सही; भाजपा ने तंज कसा तो देने लगे सफाई

भाजपा ने एक पोस्ट में कहा था कि कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी के दावों का खंडन कर रहे हैं। इससे पहले सतीश जारकीहोली ने कर्नाटक की एसआईआर की प्रक्रिया को जायज ठहराया था।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस बीते कई महीनों से केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत को लेकर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। हालांकि अब कांग्रेस के एक मंत्री ने ही इस प्रक्रिया का समर्थन कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपने SIR राज्य में इस प्रक्रिया को जायज ठहराया, बल्कि इसके पीछे के तर्क भी समझा दिए। हालांकि जब भाजपा इसे लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर पर तंज कसने लगी, तब अब मंत्री जी ने सफाई दी है।

दरअसल यह बयान कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सतीश जारकीहोली की तरफ से आया था। उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए SIR की प्रक्रिया के तहत करीब 1 करोड़ लोगों के नाम कट जाने पर भी अन्य राज्यों की तरह कोई सवाल नहीं उठाए, बल्कि उसका समर्थन किया। अब शुक्रवार को विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपने इस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत अर्थ में लिया गया है। जारकीहोली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि उनके बयान का असली मकसद यह बताना था कि फॉर्म-7 जरिए ‘कांग्रेस समर्थित मतदाताओं’ के नाम हटाने की भारतीय जनता पार्टी की कथित साजिश को राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के जरिए नाकाम कर दिया गया है।

जारकीहोली ने कहा, "मीडिया के सामने SIR के संबंध में दिए गए मेरे बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। अन्य राज्यों की तुलना में, कर्नाटक में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम हटाने की बीजेपी की साजिश को हमारे नेता राहुल गांधी के संघर्ष और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मार्गदर्शन में नाकाम कर दिया गया है। मेरे बयान का यही मतलब था। मैंने ये नहीं कहा था कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह से सही है।" जारकीहोली ने यह भी कहा कि वे मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं।

दबाव में दे रहे बयान? कांग्रेस नेता ने आगे यह भी कहा कि वे किसी के दबाव में बयान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने पहले जो कहा था वह सिर्फ उनके जिले के लिए था। लेकिन राज्य में SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी का कॉल नहीं आया था और ये सब कहने के लिए किसी ने नहीं कहा। जारकीहोली ने कहा, “मुझ पर किसी का दबाव नहीं है… मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा।”

पहले क्या बोले थे जारकीहोली? इससे पहले गुरुवार को मंत्री जारकीहोली ने राज्य में SIR प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा था कि कर्नाटक में यह काम 'ठीक से' किया गया है। उन्होंने एक बयान में कहा था, ''हम जिसकी बात कर रहे हैं वह कर्नाटक में हुआ एसआईआर नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार जैसे अन्य स्थानों का मामला है।'' उन्होंने कहा था, ''कर्नाटक में एसआईआर हमारे विरोध और प्रशिक्षण के कारण सही तरीके से किया गया था। हमारा तर्क है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह से होना चाहिए।''

वहीं राज्य में मतदाता सूची से करीब एक करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा था, ''हां, ये वे मतदाता हैं जो कहीं और चले गए, मर गए या जिनके नाम एक से अधिक जगह दर्ज थे।'' हालांकि उनके इस बयान से प्रियांक खरगे सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी असहमति जताई थी।