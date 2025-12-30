जी राम जी कानून को निलंबित कीजिए, कांग्रेस CM की पीएम मोदी से अपील; खत लिखकर क्या मांग?

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने इस चिट्ठी में कहा है कि नए कानून से मांग-आधारित, अधिकार-आधारित व्यवस्था के खत्म होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि नया कानून रोजगार गारंटी ढांचे को मौलिक रूप से कमजोर करता है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) अधिनियम के कार्यान्वयन को निलंबित करने की अपील की है। सिद्धारमैया ने कहा है कि नया कानून रोजगार गारंटी ढांचे को मौलिक रूप से कमजोर करने के साथ ही सहकारी संघवाद को अशक्त बनाने का काम करेगा।

मंगलवार को मोदी को लिखे एक विस्तृत पत्र में, मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को ‘निरस्त’ किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पत्र में कहा कि नया कानून मांग-आधारित, अधिकार-आधारित व्यवस्था को खत्म करने का जोखिम पैदा करता है, जबकि इसी व्यवस्था ने ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका संबंधी सुरक्षा जाल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिद्धारमैया ने मनरेगा के स्थान पर नए कानून को लेकर लिखा कि यह बदलाव रोजगार गारंटी कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर सकता है।