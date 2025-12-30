Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsKarnataka CM Siddaramaiah urges PM Modi to suspend VB G RAM G Act
जी राम जी कानून को निलंबित कीजिए, कांग्रेस CM की पीएम मोदी से अपील; खत लिखकर क्या मांग?

जी राम जी कानून को निलंबित कीजिए, कांग्रेस CM की पीएम मोदी से अपील; खत लिखकर क्या मांग?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री ने इस चिट्ठी में कहा है कि नए कानून से मांग-आधारित, अधिकार-आधारित व्यवस्था के खत्म होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि नया कानून रोजगार गारंटी ढांचे को मौलिक रूप से कमजोर करता है।

Dec 30, 2025 09:22 pm ISTJagriti Kumari भाषा, बेंगलुरु
share Share
Follow Us on

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) अधिनियम के कार्यान्वयन को निलंबित करने की अपील की है। सिद्धारमैया ने कहा है कि नया कानून रोजगार गारंटी ढांचे को मौलिक रूप से कमजोर करने के साथ ही सहकारी संघवाद को अशक्त बनाने का काम करेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार को मोदी को लिखे एक विस्तृत पत्र में, मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को ‘निरस्त’ किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पत्र में कहा कि नया कानून मांग-आधारित, अधिकार-आधारित व्यवस्था को खत्म करने का जोखिम पैदा करता है, जबकि इसी व्यवस्था ने ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका संबंधी सुरक्षा जाल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिद्धारमैया ने मनरेगा के स्थान पर नए कानून को लेकर लिखा कि यह बदलाव रोजगार गारंटी कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर सकता है।

ये भी पढ़ें:संसद से पारित कानूनों का पालन जिम्मेदारी, जी राम जी के खिलाफ प्रस्ताव पर शिवराज
ये भी पढ़ें:'जी राम जी' पर राहुल की भविष्यवाणी देश को कितना नुकसान होगा? सुनिए

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह सही है कि नए अधिनियम में गारंटी की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन इसमें उस वादे को पूरा करने के लिए सुनिश्चित योजना या केंद्रीय निधि का प्रावधान नहीं है। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि ‘वीबी-जी रामजी’ अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी हर राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों के लिए एक ‘मानक आवंटन’ तक सीमित है, जिसमें केंद्र सरकार अधिकतर राज्यों में केवल 60 प्रतिशत का योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘परिणामस्वरूप 125 दिन की तथाकथित कानूनी गारंटी पूर्ण नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि यह केंद्र द्वारा निर्धारित वित्तपोषण सीमा से बाधित है, जिसके कारण वास्तविक मांग के बावजूद कई ग्राम पंचायतों को धन नहीं मिल पाएगा।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Karnataka News G RAM G Bill
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।