Hindi NewsIndia NewsKarnataka CM Siddaramaiah says Mandate not for a moment but for full 5 years amid tussle DK shivkumar
शब्दों की तब तक कोई ताकत नहीं… शिवकुमार के पोस्ट पर CM सिद्धारमैया का तंज; गरमाया माहौल
संक्षेप:
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यह पार्टी में चार-पांच लोगों के बीच एक 'गुप्त समझौता' है और उन्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है।
Thu, 27 Nov 2025 07:28 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
कर्नाटक में इन दिनों मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के एक पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में सरगर्मियां और बढ़ा दी थी। इस क्रिप्टिक पोस्ट में शिवकुमार ने लिखा था कि अपनी बात रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब एक पोस्ट से ही दिया है। सिद्धारमैया ने शिवकुमार को जवाब देते कहा है कि जब तक शब्द लोगों के जीवन को बेहतर ना बनाए, वह ताकत नहीं हो सकती। CM सिद्धा ने यह भी कहा है कि उन्हें जनता का जनादेश कुछ पलों के नहीं, बल्कि पूरे बल्कि पूरे 5 साल के लिए मिला है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।