ब्रेकअप पर मेकअप हो रहा, सिद्धारमैया और शिवकुमार की मीटिंग पर भाजपा का तंज; टॉप-5

संक्षेप:

रणवीर सिंह की धुरंधर जासूसी पर आधारित है। इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया फिल्म का ट्रेलर कराची के कुख्यात ल्यारी इलाके की कहानी की झलक पेश करता है, जहां कभी दो प्रतिद्वंद्वी आपराधिक गिरोहों का दबदबा था।

Sat, 29 Nov 2025 06:59 PM
दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर चक्रवाती तूफान दित्वा की वजह से 29-30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु में और 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने फिर एक माहौल गरमाने वाला बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुर्दा कौमें मुश्किलों में नहीं पड़ती हैं। वे सरेंडर कर देती हैं। वो उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहेंगे तो वे तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगी। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज...

ब्रेकअप पर मेकअप हो रहा, सिद्धारमैया और शिवकुमार की मीटिंग पर भाजपा का तंज

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच शनिवार को नाश्ते पर मुलाकात हुई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे ब्रेकअप पर मेकअप वाली मीटिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपनी आंतरिक कलह को दबाने के लिए एकता का नाटक कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...

123 लोगों को मारकर भारत की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान, इन राज्यों में मूसलाधार बारिश

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी श्रीलंका के ऊपर चक्रवाती तूफान दित्वा की वजह से 29-30 नवंबर के दौरान तटीय तमिलनाडु में और 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दित्वा तूफान पिछले छह घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है और आज सुबह साढ़े आठ बजे यह श्रीलंका से लगभग 80 किलोमीटर पूर्व, चेन्नई से 380 किलोमीटर दक्षिण में केंद्रित था। पढ़ें पूरी खबर...

जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा; मंच से जमीयत चीफ मौलाना मदनी की दो टूक

अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने फिर एक माहौल गरमाने वाला बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुर्दा कौमें मुश्किलों में नहीं पड़ती हैं। वे सरेंडर कर देती हैं। वो उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहेंगे तो वे तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगी। पढ़ें पूरी खबर...

कोई गाए, मेरा मत बता देना; बिहार चुनाव में RJD पर बने गानों से अखिलेश सावधान

यूपी में एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर है। शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयेाग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने दावा किया कि सरकार मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बहाने वोट डालने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। पढ़ें पूरी खबर...

कराची पुलिस अफसर की पत्नी को फिल्म धुरंधर से दिक्कत, कहा- अगर गलत दिखाया तो…

पाकिस्तान पुलिस के अफसर दिवंगत चौधरी असलम आतंकवादी और आपराधिक गिरोहों के खिलाफ अपनी बहादुरी व एनकाउंटर एक्सपर्ट के रूप में मशहूर रहे। अब उनकी पत्नी ने धमकी दी है कि अगर उनके पति को बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में गलत और नकारात्मक तरीके से दिखाया गया तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी। पढ़ें पूरी खबर...

नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
