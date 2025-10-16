Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsKarnataka CM Siddaramaiah came out in support of Priyank Kharge appeal to ban RSS activities

इसमें गलत क्या है? RSS शाखा को बैन करने की अपील पर खरगे के साथ आए CM सिद्धारमैया

संक्षेप: खरगे को लगातार मिल रही धमकियों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कहा कि हम उनकी सुरक्षा को बढ़ाएंगे। उन्होंने बस तमिलनाडु की तरह राज्य में संघ की गतिविधियों की जांच करने की अपील की है। इसमें गलत क्या है?

Thu, 16 Oct 2025 03:44 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Siddaramaiah: कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे की राज्य में संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग ने राजनीति को तेज कर दिया है। खरगे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक कथित ऑडियो क्लिप साझा कि जिसमें एक व्यक्ति लगातार उन्हें और उनके माता पिता को संघ के खिलाफ बोलने के लिए गालियां और धमकियां देता हुआ सुना जा सकता है। इस पर सवाल उठाते हुए खरगे ने कहा कि क्या यही शाखाओं की संस्कृति है? मंत्री को चारों तरफ से घिरता देख सीएम सिद्दारमैया भी उनके समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकियां देने की रणनीति बुरी ताकतों का काम हैं। इससे न तो प्रियांक खरगे डरेंगे और न ही हम डरेंगे।

मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने प्रियांक से हुई अपनी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "उन्होंने (प्रियंक खरगे) मुझे यह भी बताया था कि उन्हें फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें कौन धमका रहा है? खरगे ने केवल इतना कहा है कि तमिलनाडु की तरह सरकारी संपत्तियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शिविर नहीं लगाए जाने चाहिए। आखिर इसमें गलत क्या है?"

इसके साथ ही सीएम सिद्दारमैया ने इस बात की भी पुष्टि की कि उन्होंने अधिकारियों को तमिलनाडु में आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा, "मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे इस बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि वहाँ प्रतिबंध कैसे लागू किया गया। रिपोर्ट आने के बाद, हम इसकी जाँच करेंगे।" इस घटनाक्रम के बीच खरगे को लगातार मिल रही धमकियों पर सिद्दारमैया ने कहा कि हम उनकी सुरक्षा को बढाएंगे।

आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की अपील को लेकर सरकार के रुख सवाल उठाने वाले भाजपा नेताओं को भी सीएम सिद्दारमैया ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, "चुनावों के दौरान उन्होंने कहा था, अगर हिम्मत है तो हमारा सामना करो, क्या हुआ? वह हार गए । अगर वे सचमुच ताकतवर हैं, तो उन्हें खुद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।"

इससे पहले प्रियांक खरगे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की ऑडियो क्लिप के साथ एक संदेश भी लिखा। उन्होंने लिखा, "मैंने कहा था कि संघ युवाओं और बच्चों के दिमाग में गंदगी भरने का काम कर रहा है, यह उस गंदगी का छोटा सा नमूना है। क्या माताओं बहनों को गालियां देकर और बेहद घिनौने तरीके से अपमानित करना ही संघ की शाखाओं की संस्कृति है?"

खरगे ने कहा, "भाजपा नेताओं के बच्चे अपना उज्ज्वल भविष्य बना रहे हैं, गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को बलि का बकरा बनाकर दूसरों को धमकाने और गाली देने का काम किया जा रहा है। अगर मैं शिकायत दर्ज कराऊँगा, तो इससे सिर्फ़ उस व्यक्ति की ज़िंदगी को नुकसान होगा और उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा जिन्होंने उसे इस मानसिक स्थिति में धकेला है।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Karnataka Karnataka News RSS
