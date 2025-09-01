आपको कन्नड़ आती है? कर्नाटक CM सिद्दारमैया ने पूछा सवाल, राष्ट्रपति मूर्मू ने दिया जवाब

Karnataka CM Siddaramaiah: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से पूछा कि क्या उन्हें कन्नड़ भाषा आती है। इसका जवाब देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें नहीं आती लेकिन वह यह भाषा जरूर सीखेंगी।

देश में भाषा को लेकर चल रही खींचतान के बीच सोमवार को कर्नाटक सीएम सिद्दारमैया और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के बीच में हल्की बातचीत हुई। मैसूर यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू से एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता ने पूछा, "क्या आप कन्नड़ जानती हैं?" इस सवाल का मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं वह कन्नड़ नहीं जानती हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने वादा भी किया कि वह जरूर यह भाषा सीखेंगी।

अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान (AIISH) के हीरक जयंती समारोह में पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने अपना स्वागत भाषण कन्नड़ में शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति की ओर देखते हुए पूछा कि क्या आप कन्नड़ जानती हैं? इसका जवाब राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अंदाज में देते हुए कहा, "मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगी कि यद्यपि कन्नड़ मेरी मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं अपने देश की सभी भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का गहरा सम्मान करती हूं। मैं उनमें से प्रत्येक के प्रति बहुत सम्मान और आदर रखती हूं।"

इतना ही नहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि वह सभी भाषाओं को जीवित रखने के प्रयास की भी सराहना करती हैं। उन्होंने कहा, "मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी भाषा को जीवित रखे, अपनी परंपराओं और संस्कृति को बचाए रखे और उस दिशा में आगे बढ़े। मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएँ देती हूँ। और मैं धीरे-धीरे कन्नड़ सीखने की कोशिश ज़रूर करूँगी।"

गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच में यह वार्तालाप ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा कि था कि राज्य के सभी लोगों को कन्नड़ सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग यहां बस गए हैं। अब जो आ गए हैं तो उन्हें भी कन्नड़ सीखनी चाहिए।