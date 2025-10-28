राज्य को ATM बना लिया है, ज्यादा भुगतान करने वाला बनेगा CM: कर्नाटक नेता विपक्ष

संक्षेप: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार और तमिलनाडु के विधानसभा के लिए कर्नाटक को धन मुहैया कराने का एटीएम बना लिया है। पार्टी इसे एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों ने राज्य ही नहीं देश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। जाने-अनजाने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार के समर्थकों द्वारा बयानबाजी की जाती रहती है। इसी बीच अब भाजपा की तरफ कर्नाटक राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक से दावा किया गया है कि राज्य में ‘नवंबर क्रांति’ तय है और अगले महीने मुख्यमंत्री पद पर निश्चित तौर पर बदलाव होगा।

अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार और तमिलनाडु के विधानसभा के लिए कर्नाटक को धन मुहैया कराने का एटीएम बना लिया है। पार्टी इसे एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार में से जो भी पार्टी के लिए “भुगतान” सुनिश्चित करेगा, उसे मुख्यमंत्री पद “सौंप” दिया जाएगा।

आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आगामी नवंबर में अपना आधा पड़ाव पार कर लेगी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य में मुख्यमंत्री पद में बदलाव किया जाएगा। भाजपा नेताओं सहित कांग्रेस के कई राजनैतिक विरोधी इसे नवंबर क्रांति बता रहे हैं।

इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर आलाकमान के पाले में गेंद डाल दी। सिद्धारमैया ने कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगी, तो वह पूरे पांच साल के लिए मुख्यमंत्री पर बने रहेंगे।