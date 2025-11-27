शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है, कुर्सी की खींचतान के बीच डीके शिवकुमार का क्रिप्टिक मैसेज

संक्षेप: कर्नाटक में खींचतान के बीच, राज्य के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसका कैप्शन था कि अपनी बात रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।

कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में लीडरशिप की खींचतान और बढ़ती दिख रही है। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार को बुलाएगा तो वे दिल्ली जाएंगे। इस बीच, शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक मैसेज लिखा है, जिसमें कहा गया है कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है।

मार्च 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से, सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी शिवकुमार के बीच पावर-शेयरिंग अरेंजमेंट की लगातार बात हो रही है, जिसे कथित तौर पर पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने मंजूरी दी है, जिसमें ढाई साल बाद पावर का ट्रांसफर शामिल है। हाल के महीनों में इस समझौते के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दिए हैं - साथ ही यह भी कहा है कि वह पद पर बने रहेंगे। हालांकि, डिप्टी सीएम के समर्थक कर्नाटक और दिल्ली दोनों जगह उनके प्रमोशन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं।

इस साफ खींचतान के बीच, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसका कैप्शन था, “अपनी बात रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।” फोटो पर लिखा था, “शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है…दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात रखना है। चाहे जज हो, प्रेसिडेंट हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सबको अपनी बात पर चलना होता है। शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है।”