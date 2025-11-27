शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है, कुर्सी की खींचतान के बीच डीके शिवकुमार का क्रिप्टिक मैसेज
कर्नाटक में खींचतान के बीच, राज्य के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसका कैप्शन था कि अपनी बात रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।
कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में लीडरशिप की खींचतान और बढ़ती दिख रही है। अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार को बुलाएगा तो वे दिल्ली जाएंगे। इस बीच, शिवकुमार ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक मैसेज लिखा है, जिसमें कहा गया है कि शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है।
मार्च 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से, सीएम सिद्धारमैया और उनके डिप्टी शिवकुमार के बीच पावर-शेयरिंग अरेंजमेंट की लगातार बात हो रही है, जिसे कथित तौर पर पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने मंजूरी दी है, जिसमें ढाई साल बाद पावर का ट्रांसफर शामिल है। हाल के महीनों में इस समझौते के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दिए हैं - साथ ही यह भी कहा है कि वह पद पर बने रहेंगे। हालांकि, डिप्टी सीएम के समर्थक कर्नाटक और दिल्ली दोनों जगह उनके प्रमोशन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं।
इस साफ खींचतान के बीच, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिवकुमार ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसका कैप्शन था, “अपनी बात रखना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।” फोटो पर लिखा था, “शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है…दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात रखना है। चाहे जज हो, प्रेसिडेंट हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं, सबको अपनी बात पर चलना होता है। शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि वह कर्नाटक में लीडरशिप के बढ़ते मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत सीनियर नेताओं की एक मीटिंग बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि नेता आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे और मुद्दे को सुलझाएंगे, और इस तरह जो कन्फ्यूजन है उसे खत्म करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि सीएम और उनके डिप्टी को दिल्ली बुलाया जाएगा, तो उन्होंने कहा, "हमें निश्चित रूप से उन्हें बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। हम उन्हें बुलाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और मुद्दे को सुलझाएंगे।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें