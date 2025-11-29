जो मैसेज देना था, वो दे दिया; कर्नाटक में कुर्सी के लिए मचे घमासान के बीच बोले डीके शिवकुमार

संक्षेप: डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि हमें जो भी मैसेज देना था, मुख्यमंत्री और मैंने उसे सभी कांग्रेस मेंबर्स तक पहुंचा दिया है। हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं और पार्टी के लिए कमिटेड हैं। कई मुद्दे हैं, खासकर सिंचाई और शहरी विकास से जुड़े।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रही खींचतान की अटकलों के बीच सीएम सिद्धारमैया के साथ मीटिंग के बाद, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शनिवार को जोर देकर कहा कि दोनों नेताओं को जो मैसेज देना था, वो दे दिया है। बेंगलुरु में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि कई जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर सिंचाई और शहरी विकास में। डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, ''हमें जो भी मैसेज देना था, मुख्यमंत्री और मैंने उसे सभी कांग्रेस मेंबर्स तक पहुंचा दिया है। हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं और पार्टी के लिए कमिटेड हैं। कई मुद्दे हैं, खासकर सिंचाई और शहरी विकास से जुड़े।"

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिप्टी सीएम इन मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से बात करने के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम गन्ना, मक्का और राज्य को प्रभावित करने वाले दूसरे मुद्दों पर चिंता जताने के लिए एक ऑल-पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली ले जाने की योजना बना रहे हैं। डीके शिवकुमार ने आगे कहा, "मुझे दिल्ली जाना है। मुझे केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी लेना है। मैं अचानक दिल्ली नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री और मैं एक ऑल-पार्टी मीटिंग चाहते थे क्योंकि हम गन्ना, मक्का और राज्य को प्रभावित करने वाले कई दूसरे मुद्दों पर एक ऑल-पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली ले जाना चाहते हैं।"

शिवकुमार कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के घर उनके 12वें महीने के अनुष्ठान में शामिल होने भी गए थे। कृष्णा का 10 दिसंबर, 2024 को निधन हो गया था। उन्होंने कहा, "मैं अपनी बेटी से मिलने एसएम कृष्णा के घर जा रहा हूं। शिवकुमार ने कहा, "आज एसएम कृष्णा का 12वें महीने का रिचुअल है।" आज सुबह, कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर नेताओं के बीच मतभेदों की बढ़ती अटकलों के बीच सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने नाश्ते पर मुलाकात की।

एक घंटे की मीटिंग के बाद, दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अंदर एकजुटता और एकता की पुष्टि की, और कहा कि उन्होंने पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा, उसे मानने और किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने का फैसला किया है। सीएम सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा, हम उसे मानेंगे। कल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कर्नाटक में लीडरशिप चेंज के कयास 20 नवंबर को तब लगे, जब सिद्धारमैया की सरकार ने अपना आधा टर्म पूरा कर लिया।