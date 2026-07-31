कावेरी जल विवाद और गहराया; शिवकुमार ने टाल दी विजय थलपति से मीटिंग, क्या बताई वजह

शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने शुरू में बातचीत के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मेजबानी करने की तैयारी की थी, लेकिन उनके कैबिनेट सहयोगियों ने शांतिपूर्ण माहौल में बैठक के लिए टालने की अपील करने का फैसला किया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय के साथ होने वाली मीटिंग टाल दी है। शुक्रवार को उन्होंने अपील की कि वह राज्य में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अपनी 3 अगस्त की बेंगलुरु की प्रस्तावित यात्रा को स्थगित कर दें। तमिलनाडु को 15 दिनों के लिए रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के CWRC के निर्देश को बरकरार रखने के CWMA के फैसले के बाद यह बयान जारी हुआ। शिवकुमार की अपील पूरे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। खासकर मांड्या में जोरदार विरोध देखा गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने विजय की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जन नायकन के पोस्टर फाड़ दिए और कुछ स्थानों पर सिनेमाघरों को इसकी स्क्रीनिंग रोकने के लिए मजबूर किया।

शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने शुरू में बातचीत के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मेजबानी करने की तैयारी की थी, लेकिन उनके कैबिनेट सहयोगियों और कानूनी टीम के साथ परामर्श के बाद शांतिपूर्ण माहौल में बैठक सुनिश्चित करने के लिए स्थगन की अपील करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं उनसे अपने प्रस्तावित दौरे को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध करता हूं। वर्तमान में माहौल में सुधार होने लगा है। अच्छी बारिश हो रही है और पानी का प्रवाह बढ़ रहा है। आइए हम अपनी बैठक अधिक अनुकूल और सौहार्दपूर्ण माहौल में करें।'

विजय थलपति को भेजे संदेश में क्या कहा शिवकुमार ने कहा कि वह पहले ही मुख्यमंत्री विजय से बात कर चुके हैं और उनसे फिर अनुरोध करेंगे कि वह आपसी सहमति से 3 अगस्त के बजाय कोई और तारीख तय करें। शिवकुमार ने कहा, 'जब भी कोई अतिथि हमारे राज्य का दौरा करता है, तो हमें उनका स्वागत गर्मजोशी और सौहार्द के साथ करना चाहिए। कर्नाटक ने हमेशा देश भर से आए लोगों का स्वागत किया है। हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।' मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक एक शांतिप्रिय राज्य है और शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कई लोग कर्नाटक में काम करते हैं, और कई कन्नड़ लोग तमिलनाडु में काम करते हैं। शिवकुमार ने कहा, 'किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते।'