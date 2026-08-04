कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लूंगा इस्तीफा, नाराज विधायकों को शिवकुमार का सीधा संदेश
मुख्यमंत्री ने अपने नए मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अगले ही दिन से सूखा प्रभावित जिलों का दौरा शुरू करें और अधिकारियों के साथ मिलकर राहत कार्यों की निगरानी करें। सोमवार को राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था।
कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कई सीनियर नेताओं और विधायकों ने मंत्री पद नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। इस पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ कहा कि अगर कोई विधायक इस्तीफा देना चाहता है तो वह उसे कुछ ही मिनटों में स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है और सभी नेताओं को धैर्य रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने नए मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अगले ही दिन से सूखा प्रभावित जिलों का दौरा शुरू करें और अधिकारियों के साथ मिलकर राहत कार्यों की निगरानी करें। सोमवार को 20 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था।
डीके शिवकुमार ने अपने राजनीतिक जीवन का उदाहरण देते हुए भी नाराज विधायकों को समझाया था। सोमवार को उन्होंने कहा कि उन्हें भी कई बार उपेक्षा झेलनी पड़ी, लेकिन कभी पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र पाटिल के दौर में एस. बंगारप्पा और धरम सिंह को भी शुरुआत में अवसर नहीं मिला था, लेकिन बाद में वे मुख्यमंत्री बने। शिवकुमार ने घोषणा की कि सभी बोर्ड और निगमों का फिर से गठन किया जाएगा। पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को इनमें जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उसके बाद असंतुष्ट विधायकों से बातचीत होगी।
असंतोष को शांत करने की हो रही कोशिश
इस बीच, कर्नाटक कांग्रेस के भीतर असंतोष को शांत करने के प्रयास भी तेज हो गए हैं। मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी और एचसी बालकृष्ण को विधायक कृष्णप्पा को मनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वे उनसे मुलाकात तक नहीं कर सके। दूसरी ओर, विजयनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों ने कृष्णप्पा को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के विरोध में इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच महिला प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस विधायक नयना मोटम्मा ने कहा कि पार्टी की 5 महिला विधायक होने के बावजूद किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया।
वहीं, संदूर की विधायक अन्नपूर्णा तुकाराम ने अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की। कांग्रेस विधायक एसआर श्रीनिवास ने मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि राजनीति में साधारण किसान के बेटे के लिए आगे बढ़ना कठिन है और बिना प्रभावशाली समर्थन के अवसर मिलना मुश्किल हो गया है। हालांकि, बेलूर गोपालकृष्ण ने हले इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी, मगर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपने फैसले से पीछे हट गए। उन्होंने पार्टी के साथ बने रहने का ऐलान किया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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