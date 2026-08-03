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सिद्धारमैया के कैबिनेट में मुझे भी मंत्री पद नहीं मिला था, नाराज विधायकों से क्या बोले शिवकुमार

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस विधायक यशवंतरायगौड़ा पाटिल ने विधानसभा के उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लामानी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए अन्याय किए जाने का आरोप लगाया।

Karnataka Cabinet expansion DK Shivakumar says I too missed out ministerial berth Siddaramaiah Cabinet
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोमवार को शिवकुमार ने कहा, 'विधायकों की संख्या बहुत अधिक है। सभी को मंत्रिमंडल में जगह देना संभव नहीं है। पहले सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में मुझे भी मंत्री पद नहीं मिला था। लेकिन क्या मैं बाद में मंत्री नहीं बना? उसी तरह भविष्य में सभी को अवसर दिया जाएगा। फिलहाल मैं लोक भवन जा रहा हूं।'

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कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस विधायक यशवंतरायगौड़ा पाटिल ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पाटिल ने विधान सौध में विधानसभा के उपाध्यक्ष रुद्रप्पा लामानी को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे की घोषणा के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ अन्याय किए जाने का आरोप लगाया।

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20 नए मंत्रियों को किया जाएगा शामिल

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पदभार संभालने के 2 महीने बाद सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 20 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार शाम 5 बजे लोक भवन में होगा। इससे पहले, कांग्रेस आलाकमान ने सोमवार को कर्नाटक कैबिनेट में 20 मंत्रियों को शामिल करने को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवकुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगभग दो महीने से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता, जोरदार लॉबिंग और लंबी बातचीत का दौर खत्म हो गया।

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डीके शिवकुमार को भेजे गए एक संदेश में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंत्रिमंडल विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कर्नाटक विधानसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति जैसे अहम संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो गया। आलाकमान से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद शिवकुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चुने गए विधायकों को व्यक्तिगत रूप से फोन करना शुरू कर दिया और उनसे लोक भवन के ग्लास हाउस में शाम को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को कहा। इस विस्तार से मंत्रिमंडल की कुल संख्या 34 हो जाएगी।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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