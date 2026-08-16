Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

45 ट्रॉली मिट्टी के नीचे दफन था राज! लापता राजमिस्त्री के कातिल निकले भाई-पत्नी

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शुरुआत में न कोई FIR थी, न कोई हत्या का मामला और न ही कोई सुराग। सिर्फ एक अनसुनी अफवाह थी, जिससे पुलिस का सामना हुआ।

Karnataka Murder
हत्या के बाद 3 अप्रैल की तड़के, दोनों शव को 500 मीटर दूर राजा नाइक के निर्माणाधीन मकान पर ले गए।

कर्नाटक के तुम्कुरु जिले के सिरा में स्थित कमलानायकनहल्ली तांडा (लंबानी/बंजारा समुदाय की बस्ती) में दो महीने से सिर्फ एक चर्चा फैली हुई थी- 40 साल का राजमिस्त्री रविचंद्रनायक गायब है। परिवार वाले रिश्तेदारों को दिलासा देते रहे कि वह काम के सिलसिले में बाहर गया है और जल्द लौट आएगा। लेकिन वह कभी वापस नहीं आया।

शुरुआत में न कोई FIR थी, न कोई हत्या का मामला और न ही कोई सुराग। सिर्फ एक अनसुनी अफवाह थी, जिससे पुलिस का सामना हुआ। चार साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने इस खौफनाक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए बड़े भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अफवाह से खुला खौफनाक राज

सिरा थाना के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर पी.बी. हनुमानथप्पा के मुताबिक, लंबानी समुदाय में आमतौर पर लोग आपसी विवाद पुलिस तक नहीं ले जाते। लेकिन रविचंद्रनायक का अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे में दस्तखत के लिए न पहुंचना और उसकी गैरहाजिरी पर परिवार का अलग-अलग बहाने बनाना शक पैदा कर रहा था।

ये भी पढ़ें:भगवान का फोन आया था, दोनों को स्वर्ग भेज दिया; माता-पिता की हत्या करके बोला बेटा

पुलिस जांच में पता चला कि रविचंद्रनायक की 33 साल की पत्नी सावित्रीबाई और उसके 47 साल के बड़े भाई राजा नाइक के बीच अवैध संबंध थे। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो सावित्रीबाई टूट गई और उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया।

2 अप्रैल 2022 की उस खौफनाक रात क्या हुआ?

पुलिस के मुताबिक, 2 अप्रैल 2022 की रात रविचंद्रनायक शराब के नशे में घर लौटा और पत्नी सावित्रीबाई से अपने बड़े भाई राजा नाइक के साथ उसके संबंधों को लेकर झगड़ा करने लगा।

ये भी पढ़ें:रोहित मिश्रा मर्डर केस में हत्यारोपी सौतेली बहन समेत दो बरी

बहस के दौरान राजा नाइक भी वहां पहुंच गया। दोनों भाइयों में मारपीट हुई। सावित्रीबाई ने अपने पति के हाथ-पैर पकड़े और राजा नाइक ने उसके सीने पर पैर रखकर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

उस रात घर में मौजूद दो छोटे बच्चों को राजा नाइक ने यह कहकर घर से बाहर सड़क किनारे सोने भेज दिया कि उनका पिता नशे में है और हंगामा करेगा। इसके बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाया।

45 ट्रॉली मिट्टी के नीचे दबाया था सबूत

हत्या के बाद 3 अप्रैल की तड़के, दोनों शव को 500 मीटर दूर राजा नाइक के निर्माणाधीन मकान पर ले गए। मकान निर्माण के लिए वहां पहले से ही 5 फीट गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। उन्होंने उसी गड्ढे में शव को दफना दिया।

राजा नाइक ने पहले से ही मिट्टी का ऑर्डर दे रखा था। अगले ही दिन उसने मजदूरों से 40 से 45 ट्रॉली मिट्टी उसी गड्ढे में डंप करवा दी, जिससे शव पूरी तरह दब गया।

ये भी पढ़ें:क्या RSS मेरी हत्या करवा देगा? भागवत को मिली सुरक्षा पर प्रियांक खरगे; टॉप-5

2 जून 2022 को तहसीलदार की अनुमति से जब पुलिस ने JCB से खुदाई करवाई और 45 ट्रॉली मिट्टी बाहर निकाली, तो नीचे से मानव कंकाल और अवशेष बरामद हुए। इस पूरी प्रक्रिया की डॉक्टरों की मौजूदगी में वीडियो और फोटोग्राफी कराई गई।

DNA जांच और 164 का बयान बना सबसे बड़ा हथियार

अदालत में मामले को साबित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अवशेष बुरी तरह सड़-गल चुके थे। इसके लिए मृतक के बेटे का ब्लड सैंपल FSL भेजा गया। कंकाल से निकाला गया DNA प्रोफाइल और बेटे का DNA मैच हो गया, जिससे वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हुई कि अवशेष रविचंद्रनायक के ही थे।

बच्चों की गवाही भी इस मामले में अहम साबित हुई। बच्चों ने देखा था कि उनके पिता उस रात घर पर थे और अंकल (राजा नाइक) ने उन्हें बाहर सोने भेजा था। मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 CrPC के तहत बच्चों के कलमबद्ध बयान दर्ज कराए गए।

इतना ही नहीं आरोपी राजा नाइक पर 2019 में अपनी पहली पत्नी श्रवंतीबाई की हत्या का भी मुकदमा चला था, जिसमें सबूतों के अभाव में वह बरी हो गया था। इस पुराने मामले को देखते हुए भी पुलिस सावधान थी।

आखिरकार अदालत में अभियोजन पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 164 के बयान, FSL की DNA रिपोर्ट और 12 अहम साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी ठहराया।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Karnataka Karnataka News Murder अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।