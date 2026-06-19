Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्नाटक: क्रॉस वोटिंग पर ऐक्शन में BJP, नितिन नवीन ने किया तलब; शिवकुमार ने दिलाए 11 ज्यादा वोट

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
Follow us on Google News
share

कर्नाटक MLC चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पर भाजपा सख्त हो गई है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कर्नाटक भाजपा प्रमुख समेत कई नेताओं को तलब किया है। डीके शिवकुमार ने कांग्रेस को 11 अतिरिक्त वोट दिलवाए हैं।

कर्नाटक: क्रॉस वोटिंग पर ऐक्शन में BJP, नितिन नवीन ने किया तलब; शिवकुमार ने दिलाए 11 ज्यादा वोट

कर्नाटक विधान परिषद चुनाव (MLC) में विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) चिंतित हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नाराजगी व्यक्त की है और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र समेत अन्य नेताओं को दिल्ली तलब किया है। पार्टी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चुनावों में क्रॉस-वोटिंग पर गंभीर एतराज जताया है और विजयेंद्र येदियुरप्पा और दूसरे नेताओं से 23 जून को मिलने को कहा है।

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद पहली चुनावी लड़ाई में, गुरुवार को सत्ताधारी कांग्रेस ने सात लेजिस्लेटिव काउंसिल सीटों में से पांच पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी बीजेपी को दो सीटें मिलीं। जेडीएस उम्मीदवार को हार मिली। सूत्रों ने बताया कि नतीजों से यह भी पता चला कि बीजेपी और जेडी(एस) के विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को कुल 151 वोट मिले, जो उम्मीद के मुताबिक 140 वोटों से 11 वोट ज्यादा हैं।

विधायकों द्वारा चुनी जाने वाली सात एमएलसी सीटों के लिए आठ उम्मीदवार मैदान में थे, जिसके लिए गुरुवार को विधान सौध में वोटिंग हुई। इसके बाद शाम को वोटों की गिनती हुई। कांग्रेस के पांच उम्मीदवार थिप्पनप्पा कामकनूर, पी वी मोहन, बी के हरिप्रसाद, शिवन्ना बी एस, और विनय कार्तिक प्रकाश को जीत मिली। भाजपा के दो उम्मीदवार लिंगराज पाटिल और रघु आर भी जीते। जेडीएस के अकेले उम्मीदवार गोविंदराजू को हार का सामना करना पड़ा।

भाजपा के तीन और जेडीएस के आठ विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग

सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि इस चुनाव में भाजपा के तीन और जेडीएस के आठ विधायकों ने कथित तौर पर क्रॉस-वोटिंग की। एक भाजपा विधायक का वोट इनवैलिड घोषित कर दिया गया। क्रॉस-वोटिंग की बात मानते हुए, भाजपा के सीनियर लीडर आर अशोक ने गुरुवार को कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला लिया जाएगा। भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट विजयेंद्र ने कहा, “क्रॉस-वोटिंग किसने और क्यों की? जानकारी मिलने के बाद पार्टी फैसला करेगी।”

इस हार को गंभीरता से लेगी भाजपा

बी.वाई. विजयेंद्र ने शुक्रवार को उन बातों को खारिज किया जिनमें कहा गया था कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे और क्रॉस-वोटिंग के आरोपों से भाजपा कमजोर हुई है। विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी इस हार को गंभीरता से लेगी और कांग्रेस सरकार को चुनौती देना जारी रखेगी। विधान परिषद चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर उठ रहे सवालों और पार्टी के अंदर मतभेदों की अटकलों के बीच बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी के पास इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी संगठनात्मक ताकत है।

'भाग खड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता'

विधान परिषद चुनाव में भाजपा के कुछ विधायकों के क्रॉस-वोटिंग करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, '' हमारे पास इस स्थिति का सामना करने की पूरी क्षमता है। डरकर मैदान छोड़ देने या भाग खड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता। भाजपा के पास अपने संगठन का मजबूत आधार है और हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति हमारे साथ है। एक चुनाव के कारण सब कुछ खत्म नहीं हो जाता।'' चुनाव नतीजों को भाजपा के लिए बड़ा झटका बताने संबंधी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए विजयेंद्र ने कहा कि पार्टी इस घटनाक्रम को गंभीरता से ले रही है, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज किया कि इससे पार्टी के राजनीतिक संकल्प पर कोई असर पड़ेगा।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Karnataka BJP Nitin Nabin
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।