कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने लगे 'बीजेपी अध्यक्ष', बोले- मुंह से निकल गए थे गलत शब्द
कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं से माफी मांगते हुए कहा कि उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए थे। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था।
कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कांग्रेस नेताओं से माफी मांगते हुए कहा है कि उनके मुंह से ऐसी बातें निकल गई थीं जो कि आम तौर पर वह नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा, गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल दी थीं जिनका मेरा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। यह मामला बेंगलुरु में उनके पिता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा के आवास पर विजयेंद्र के खिलाफ पोस्टर लगाए जाने के बाद सामने आया है।
घर की दीवार पर चिपके थे पोस्टर
डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास की चारदीवारी पर विजयेंद्र की आलोचना करते हुए एक पोस्टर चिपकाया गया था। इसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणी का परोक्ष तौर पर जवाब माना गया था। बाद में कर्मचारियों ने पोस्टर हटा दिया। विजयेंद्र ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कोलार में पत्रकारों से कहा, ''मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने दावणगेरे में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं किया। यदि मेरे शब्दों से कांग्रेस नेताओं को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूं।''
उन्होंने कहा कि राज्य में युवाओं की बेरोजगारी और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के रवैये से वह क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा, ''आमतौर पर मैं सार्वजनिक मंचों पर या किसी भी परिस्थिति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। मेरे नाराज होने की वजह यह थी कि आज पूरे राज्य में बेरोजगार युवा कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।''
'आरक्षण के मुद्दे पर आ गया था गुस्सा'
कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) में कथित अनियमितताओं और आरक्षण के मुद्दे का उल्लेख करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सुधार शुरू करने और कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने आरक्षण के मामले को प्रभावी ढंग से रखने में विफल रही है। उन्होंने कहा, ''इसी तरह, जब सरकार कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने आरक्षण के मुद्दे पर अपना पक्ष ठीक से रखने में विफल रही, तो स्वाभाविक रूप से मुझे गुस्सा आया और मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया।''
उन्होंने कहा, ''यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं निश्चित रूप से माफी मांगता हूं। मैंने जानबूझकर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं आमतौर पर इस तरह नहीं बोलता और न ही कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हूं।''
विजयेंद्र ने दावणगेरे में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए उस पर वंचित और पिछड़े समुदायों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा था, ''यदि कांग्रेस के इन लोगों में जरा भी सम्मान या आत्मसम्मान होता, तो वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष आरक्षण से जुड़े मामले की ठीक से पैरवी करते। इसके बजाय कांग्रेस सरकार केवल नाटक और छल में लगी रही और अदालत में अपना पक्ष सही ढंग से रखे बिना उसने अब वंचित और पिछड़े समुदायों के साथ अन्याय किया है।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें